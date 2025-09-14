हॉन्ग कॉन्ग ओपन 2025: फाइनल में सात्विक-चिराग की दमदार शुरुआत... पर हाथ नहीं आया खिताब

भारत की शीर्ष पुरुष युगल जोड़ी, सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, को रविवार को हॉन्ग कॉन्ग ओपन सुपर 500 बैडमिंटन फाइनल में हार का सामना करना पड़ा. चीन की ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट जोड़ी लियांग वेई केंग और वांग चांग ने 61 मिनट तक चले संघर्षपूर्ण फाइनल में 21-19, 14-21, 17-21 से जीत दर्ज की और खिताब अपने नाम किया.

विश्व नंबर-9 भारतीय जोड़ी ने पिछले महीने लगातार दूसरी बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप में कांस्य पदक जीता था. थाईलैंड ओपन जीतने के बाद 16 महीनों में यह उनका पहला फाइनल था. इस हार के साथ सुपर 500 फाइनल में उनका परफेक्ट रिकॉर्ड टूट गया; इससे पहले उन्होंने अपने चारों फाइनल में खिताब जीता था.

भारतीय जोड़ी ने पहला गेम शानदार शुरुआत के साथ जीता, लेकिन इस लय को आगे बरकरार रखने में नाकाम रही. शुरुआती गेम में चिराग के तेज स्मैश ने 0-2 की कमी को पलटा और भारत को 11-10 की मामूली बढ़त दिलाई. ब्रेक के बाद सात्विक और चिराग ने आक्रामक खेल जारी रखा और 13-11 की बढ़त बनाई. सात्विक के शरीर की ओर शॉट और चिराग की तीखी सर्विस ने चार अंक की बढ़त दी.

भारत की जोड़ी को उपविजेता बनकर संतोष करना पड़ा. (Photo, Getty)

चीन की जोड़ी ने नेट पर भारतीय गलतियों का फायदा उठाया और चार अंक की वापसी करते हुए 18-17 की बढ़त बनाई. सात्विक के जोरदार स्मैश ने स्कोर 19-19 किया और चिराग की सटीक लाइन सर्व ने भारत को पहला गेम दिलाया.

दूसरे गेम में चीन ने जोरदार वापसी की. वांग ने बैक कोर्ट से जबरदस्त खेल दिखाया और 8-2 की बढ़त बनाई. भारतीय जोड़ी ने कुछ समय के लिए अंतर कम किया, लेकिन ब्रेक तक चीन की जोड़ी 11-6 की मजबूत बढ़त पर थी. बाद में लियांग और वांग ने स्मैश की मदद से 13-7 की बढ़त बनाई, जबकि सात्विक-चिराग ने स्कोर 12-14 तक लाकर वापसी की. इसके बाद चीन ने अगले नौ में से सात अंक जीतकर मुकाबला 1-1 से बराबर कर दिया.

तीसरे और निर्णायक गेम में चीनी जोड़ी ने शुरुआत से दबदबा बनाया और 5-0 की बढ़त बना ली. भारतीय जोड़ी ने संघर्ष जारी रखा, लेकिन चीन की जोड़ी 8-1 से आगे हो गई और ब्रेक तक 11-2 की मजबूत बढ़त पर रही. सात्विक-चिराग ने अंतिम प्रयास में तीन मैच प्वाइंट बचाए और स्कोर 17-20 तक लाया, लेकिन अंततः एक गलत रिटर्न के बाद गेम, मैच और खिताब चीन की झोली में चला गया.

---- समाप्त ----