Sara Lee Death: WWE स्टार सारा ली का निधन, 30 साल की उम्र में छोड़ दी दुनिया

Sara Lee Death: खेल जगत के लिए एक दुखद खबर सामने आई है. वर्ल्ड रेसलिंग इंटरटेनमेंट (WWE) की पूर्व रेसलर सारा ली का निधन हो गया है. उनकी उम्र महज 30 साल थी. सारा के निधन की खबर उनकी मां ने सोशल मीडिया के जरिए दी. इसके बाद उनके फैन्स काफी गमगीन हैं.

सारा की मां ने अपनी पोस्ट में सिर्फ निधन की जानकारी दी. WWE स्टार का निधन कैसे हुआ, अब तक इस बात का पता नहीं चल सका है. सारा ली के निधन की खबर सुनने के बाद WWE के अलावा एलेक्सा ब्लिस, बैकी लिंच, मिक फोली जैसे कई स्टार्स ने सोशल मीडिया के जरिए दुख प्रकट किया.

सारा ली ने 2016 के आखिरी में की थी फाइट

WWE में सारा ली ने करीब एक साल तक फाइट की है. वह 2016 में एक लाइव इवेंट के दौरान हील प्रोमो देते हुए नजर आई थीं. इसके कुछ दिनों बाद ही जनवरी में सारा ली ने सिक्स-विमेंस टैग टीम मैच में अपना इन-रिंग डेब्यू किया था. उस दौरान इस शो में मैंडी रोज ने भी भाग लिया था.

सारा ली WWE के रियलिटी सीरीज टफ इनफ (Tough Enough) के सीजन 6 की विजेता भी रही हैं. 2016 के ही आखिर में सारा ने अपनी आखिरी मैच खेला था. उस दौरान अगस्त में सारा ली ने डबल्स मुकाबला खेला था. सारा ली के जोड़ीदार लिव मॉर्गन थे. तब इन दोनों का मुकाबला आलिया और बिली से हुआ था.

WWE is saddened to learn of the passing of Sara Lee. As a former "Tough Enough" winner, Lee served as an inspiration to many in the sports-entertainment world. WWE offers its heartfelt condolences to her family, friends and fans. pic.twitter.com/jtjjnG52n7