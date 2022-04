FIFA World Cup 2022 Draw: यूक्रेन जंग के चलते रूस बाहर, मेसी-लेवानडॉस्की के बीच होगी टक्कर, जानिए कौन किस ग्रुप में

फुटबॉल के महाकुंभ फीफा वर्ल्ड कप 2022 (Fifa World Cup 2022) इसी साल के आखिर में कतर की मेजबानी में खेला जाएगा. यह पहली बार है, जब वर्ल्ड कप की मेजबानी किसी खाड़ी देश को मिली है. टूर्नामेंट का आगाज 21 नवंबर से होगा और फाइनल की जंग 18 दिसंबर को होगी.

इस टूर्नामेंट के लिए ड्रॉ घोषित कर दिया गया है. इस बार वर्ल्ड कप में कुल 32 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें 4-4 के हिसाब से 8 ग्रुप में बांटा गया है. इस बार ग्रुप स्टेज में लियोनल मेसी और रॉबर्ट लेवानडॉस्की के बीच टक्कर होना तय है, क्योंकि मेसी की अर्जेंटीना और लेवानडॉस्की की पौलेंड टीम को एक ही ग्रुप-सी में रखा गया है. मेसी ने पिछले साल लेवानडॉस्की को शिकस्त देकर ही बैलन डी ओर अवॉर्ड जीता था.

यूक्रेन के वर्ल्ड कप में खेलने की उम्मीदें बरकरार

वहीं, यूक्रेन पर हमला करने के चलते रूस को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया है. जबकि यूक्रेन के अब भी क्वालिफाई करने की पूरी उम्मीद है. क्वालिफाई के लिए यूक्रेन को प्लेऑफ सेमीफाइनल स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलना था. यह मैच जून तक टाल दिया गया. इस मैच की विजेता टीम को वर्ल्ड कप में खेलने के लिए वेल्स टीम से मुकाबला करना होगा. इस तरह यूक्रेन के अब भी वर्ल्ड कप में खेलने की उम्मीदें बरकरार हैं.

The #FIFAWorldCup groups are set 🤩



We can't wait! 🏆#FinalDraw pic.twitter.com/uaDfdIvbaZ