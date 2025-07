हम्पी VS दिव्या: भारत को पहली बार मिलेगा FIDE महिला विश्व कप का ताज

भारतीय शतरंज के इतिहास में पहली बार FIDE महिला विश्व कप का खिताब भारत के नाम होगा, क्योंकि कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख खिताबी मुकाबले में आमने-सामने होंगी. यह फाइनल मुकाबला शनिवार को खेला जाएगा और दोनों के बीच कांटे की टक्कर की उम्मीद है.

यह पहली बार है, जब इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के फाइनल में दो भारतीय शतरंज खिलाड़ी आमने-सामने हैं. दोनों ही खिलाड़ी अब 2026 में होने वाले महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, 8 खिलाड़ियों के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट से अगले विश्व महिला चैम्पियनशिप मैच में मौजूदा विश्व चैम्पियन चीन की जू वेनजुन की प्रतिद्वंद्वी का फैसला होगा.

Koneru Humpy was on the brink of elimination in the 2025 FIDE Women's World Cup Semifinals, but then won three games in a row to win the match! She'll play an all-Indian Final vs. Divya Deshmukh.https://t.co/B5daJzaL4O pic.twitter.com/qvEvX1cXid