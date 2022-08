Commonwealth Games 2022 LIVE: वेटलिफ्टिंग में मिलेगा चौथा गोल्ड? पूनम यादव का मुकाबला शुरू

Commonwealth Games 2022: इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेले जा रहे 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स के पांचवें दिन यानी आज भारतीय खिलाड़ियों को 9 मेडल मैचों में उतरना है. इनमें वेटलिफ्टर पूनम यादव भी खास हैं, जिनसे गोल्ड की उम्मीद है.

पूनम ने 76 किग्रा इवेंट में हिस्सा लिया है. वह मैदान में उतर गई हैं और फाइनल मैच जारी है. पूनम ने पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल जीता था. तब वह 69 किग्रा इवेंट में उतरी थीं. उससे पहले 2014 कॉमनवेल्थ में पूनम ने 63 किग्रा इवेंट में ब्रॉन्ज जीता था. वह 2015 कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में भी गोल्ड जीत चुकी हैं.

वेटलिफ्टिंग में भारत ने अब तक 7 मेडल जीते

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में अब तक वेटलिफ्टिंग इंवेंट में भारत को सात मेडल मिले हैं. चौथे दिन हरजिंदर कौर ने वूमेन्स वेटलिफ्टिंग के 71 किलो भारवर्ग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया. हरजिंदर ने स्नैच में 93 और क्लीन एंड जर्क में 119 किलो का वजन उठाया.

मतलब उन्होंने कुल 212 किलो का भार उठाकर यह मेडल जीता. फिलहाल, भारत ने चौथे दिन तक कुल 9 मेडल जीते हैं. इसमें तीन गोल्ड, तीन सिल्वर और तीन ही ब्रॉन्ज मेडल हैं.

Punam Yadav started her CWG journey in 2014. She won 🥉 by lifting a Total of 202 kg followed by 🥇and 🥈 in the Commonwealth Championships in 2015 and 2017 respectively🤩



With double the hard work and effort💪Poonam upgraded to 🥇in CWG 2018.. pic.twitter.com/QNBJjVvgr1