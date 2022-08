Commonwealth Games last day Schedule: कॉमनवेल्थ का आज फाइनल-डे, भारत के 6 मेडल मैच, सिंधु-लक्ष्य पर नजरें, देखें शेड्यूल

Commonwealth Games last day Schedule: इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेले जा रहे 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स अब अपने आखिर दौर में पहुंच गया है. आज (8 अगस्त) इन गेम्स का आखिर दिन है. इस दिन भारत के पास 5 गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल जीतने का मौका होगा. सबसे ज्यादा नजरें भारतीय बैडमिंटन स्टार्स पर रहेंगी.

बैडमिंटन खिलाड़ी आखिरी दिन तीन गोल्ड दिला सकते हैं. महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का फाइनल मुकाबला है. इसके अलावा पुरुष डबल्स में सात्विक साइराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी के फाइनल मुकाबले में दावेदारी पेश करेंगे.

शाम को हॉकी में पहली बार गोल्ड मेडल जीतने के लिए भारतीय टीम का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा. ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक कॉमनवेल्थ गेम्स में 6 गोल्ड जीते हैं. जानिए आखिर दिन भारतीय खिलाड़ियों का शेड्यूल...

