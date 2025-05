Asian Athletics: लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने शुक्रवार को पुरुषों की 5000 मीटर स्पर्धा के फाइनल में एक दशक पुराना मीट रिकॉर्ड तोड़ा. इसके साथ ही एशियाई एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीता. उन्होंने लंबी दूरी की दौड़ के भारत के महान खिलाड़ियों में अपना नाम दर्ज करा लिया.

राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी धावक गुलवीर ने 13 मिनट 24.77 सेकेंड का समय निकालकर थाईलैंड के कीरन टुनटिवेट को पीछे छोड़ा जो 13 मिनट 24.97 सेकेंड के साथ दूसरे स्थान पर रहे. जापान के नागिया मोरी ने 13 मिनट 25.06 सेकेंड के साथ कांस्य पदक जीता.

पिछला चैम्पियनशिप रिकॉर्ड कतर के मोहम्मद अल-गर्नी के नाम था. अल-गर्नी ने 2015 सीजन में 13 मिनट 34.47 का समय निकाला था.

Gulveer Singh Is Double Gold Medalist What a fantastic race run by Gulveer at Asian Athletics Championships 2025 pic.twitter.com/DsrxzcovlJ

इस जीत के साथ ही भारतीय खिलाड़ी ने मौजूदा चैम्पियनशिप में अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीता. उन्होंने इससे पहले प्रतियोगिता के शुरुआती दिन 10,000 मीटर स्पर्धा में 28 मिनट 38.63 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता था.

गुलवीर इस प्रदर्शन के साथ महाद्वीपीय प्रतियोगिता में पुरुषों की 5000 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों के एलीट समूह में शामिल हो गए. इससे पहले गोपाल सैनी (1981), बहादुर प्रसाद (1993), और जी लक्ष्मणन (2017) ने इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते हैं. उत्तर प्रदेश के अतरौली के 26 साल के खिलाड़ी ने 2023 सत्र में भी कांस्य पदक जीता था.

भारत को पूजा ने ऊंची कूद में स्वर्ण पदक के साथ बड़ी सफलता दिलाई. इस 18 साल की खिलाड़ी ने अपने अंतिम से पहले प्रयास में 1.89 मीटर की छलांग के साथ उज्बेकिस्तान की सफीना सादुल्लाएवा (1.86 मीटर) को पछाड़ा.

हरियाणा की इस खिलाड़ी के पिता एक श्रमिक हैं. पूजा ने इससे पहले 2023 में एशियाई अंडर-23 चैम्पियनशिप में कांस्य पदक जीता था.

उधर, नंदिनी अगासरा ने हेप्टाथलॉन में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है. नंदिनी एशियाई चैम्पियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली केवल तीसरी भारतीय हेप्टाथलीट बन गईं, इससे पहले स्वप्ना बर्मन (2017) और सोमा बिस्वास (2005) ने इस स्पर्धा में शीर्ष स्थान हासिल किए थे. नंदिनी ने 5941 अंक जुटाकर शीर्ष स्थान हासिल किया.

Nandini Smashes Her Way to Gold |



She cleans up her Personal Best to score 5941



Gold no8pic.twitter.com/rd04tUSw1R