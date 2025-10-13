scorecardresearch
 

दुनिया की सबसे हॉट एथलीट ने छुट्टियों में मचाया तहलका, बिकिनी और समर ड्रेस में बिखेरा जलवा

जर्मनी की स्टार एथलीट अलिका श्मिट ने इंस्टाग्राम पर अपनी छुट्टियों की तस्वीरें शेयर कर सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. बिकिनी और समर ड्रेस में उनकी सहज और आत्मविश्वासी तस्वीरों ने फैंस को मंत्रमुग्ध कर दिया. ट्रैक पर उनकी बिजली-सी रफ्तार और ट्रैक के बाहर उनकी सहज मुस्कान... ग्लैमरस अंदाज, दोनों ही उन्हें 'ट्रैक की क्वीन' बनाते हैं.

अलिका श्मिट ने दिखाया फिटनेस और ग्लैमर का परफेक्ट संगम...(Instagram @alicasmd)
अलिका श्मिट ने दिखाया फिटनेस और ग्लैमर का परफेक्ट संगम...(Instagram @alicasmd)

कभी किसी दौड़ के आखिरी मोड़ पर झलकती उनकी दृढ़ता मोह लेती है, तो कभी धूप में चमकती मुस्कान दिल जीत लेती है. अलिका श्मिट... वो नाम जो ट्रैक पर स्पीड की पहचान है, और सोशल मीडिया पर खूबसूरती की मिसाल है. हर तस्वीर में आत्मविश्वास झलकता है, हर मुस्कान में एक कहानी बसती है- मेहनत, सपनों और अपनेपन की कहानी.

ट्रैक पर जब अलिका दौड़ती हैं, तो हर कदम में बिजली-सी रफ्तार और हर सांस में आत्मविश्वास झलकता है. वो सिर्फ रेस नहीं दौड़तीं, वो अपने सपनों को हर फिनिश लाइन तक पहुंचाती हैं. अलिका के लिए एथलेटिक्स सिर्फ एक खेल नहीं, एक एहसास है- जहां पसीना भी खूबसूरत बन जाता है और मेहनत ही ग्लैमर की सबसे बड़ी परिभाषा... उनकी यही सादगी और आत्मविश्वास उन्हें बनाती है- ट्रैक की क्वीन.

26 साल की जर्मन ट्रैक स्टार ने जब अपनी छुट्टियों की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर साझा कीं, तो जैसे समंदर की लहरों के साथ ग्लैमर भी बह निकला. कहीं वो फ्लोई समर ड्रेस में सादगी की परिभाषा थीं, तो कहीं बिकिनी में सूरज की किरणों से खेलती हुई आत्मविश्वास की तस्वीर.

इन तस्वीरों के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा- 'आपकी खुशी की परिभाषा क्या है?'  और फैन्स के जवाबों में बस एक ही भावना झलकती थी- 'आप ही खुशी हैं.' किसी ने उन्हें कहा- 'अविस्मरणीय सुंदर', तो किसी ने लिखा - 'सौंदर्य की देवी.'

alica-schmidt
अलिका की छुट्टियों की तस्वीर वायरल. (Instagram @alicasmd)

सोशल मीडिया पर ‘World’s Sexiest Athlete’ के नाम से मशहूर अलिका के इंस्टाग्राम पर 55 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. उनकी हर पोस्ट सिर्फ तस्वीर नहीं होती- वो उनके व्यक्तित्व की झलक होती है, जो जुनून और आत्मविश्वास से गढ़ा गया है. ट्रैक पर तेज कदमों वाली इस एथलीट की दुनिया कैमरे के सामने भी उतनी ही सहज दिखती है.

टोक्यो ओलंपिक में रिजर्व रहने के बाद, पेरिस ओलंपिक 2024 में उन्हें आखिरकार 4x400m मिक्स्ड रिले टीम में मौका मिला. हालांकि टीम फाइनल तक नहीं पहुंच पाई, पर अलिका के लिए ये किसी मेडल से कम नहीं था.

उन्होंने बाद में लिखा- 'यह साल मेरे लिए खास रहा. बहामास से लेकर यूरोपीय चैम्पियनशिप और फिर ओलंपिक- हर पड़ाव ने कुछ नया सिखाया. मैंने खुद को और बेहतर जाना.'

... लेकिन अलिका की कहानी यहीं खत्म नहीं होती. अब वो एक नया लक्ष्य तय कर चुकी हैं- 800 मीटर रेस. उन्होंने खुलासा किया कि वो आने वाले महीनों में एक हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेंगी, जहां वो दुनिया के बेहतरीन मिडल-डिस्टेंस रनर्स के साथ ट्रेनिंग करेंगी.

 

