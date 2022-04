Yuzvendra Chahal IPL 2022: IPL में जिस RCB के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड, आज पहली बार उसी के खिलाफ उतरेंगे युजवेंद्र चहल

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में मंगलवार को एक दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीमें आमने-सामने हैं. खास बात यह है कि कई प्लेयर ऐसे हैं जो आज अपनी पुरानी टीम के खिलाफ ही खेल रहे होंगे. इनमें सबसे बड़ा नाम युजवेंद्र चहल का है.

युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) अब राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा हैं, जबकि इससे पहले वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए आईपीएल में खेलते रहे हैं. ऐसे में यह पहली बार होगा जब युजवेंद्र चहल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेलते हुए नज़र आएंगे.

खास बात यह भी है कि युजवेंद्र चहल के नाम ही बेंगलुरु के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड है. युजवेंद्र चहल ने आईपीएल में बेंगलुरु के लिए खेलते हुए कुल 139 विकेट लिए हैं, इस लिस्ट में वह टॉप पर हैं.

आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट (आरसीबी के लिए) (Most Wickets in IPL for RCB)

• युजवेंद्र चहल – 113 मैच, 139 विकेट

• विनय कुमार- 64 मैच, 72 विकेट

• हर्षल पटेल- 53 मैच, 69 विकेट

• ज़हीर खान- 44 मैच, 49 विकेट

• एस. अरविंद- 38 मैच, 45 विकेट

आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच (आरसीबी के लिए) (Most Matches in IPL for RCB)

• विराट कोहली- 209 मैच

• एबी डिविलियर्स- 156 मैच

• युजवेंद्र चहल- 113 मैच

• क्रिस गेल- 85 मैच

• विनय कुमार- 64 मैच

युजवेंद्र चहल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने रिटेन नहीं किया था. युजवेंद्र चहल ने इसके बाद कहा था कि आरसीबी ने उनसे इस बारे में पूछा भी नहीं था, ऐसे में उन्हें काफी दुख हुआ था. बता दें कि युजवेंद्र चहल को राजस्थान रॉयल्स ने 6.5 करोड़ रुपये में खरीदा था. राजस्थान के लिए दो मैच में युजवेंद्र ने पांच विकेट लिए हैं.