Virat Kohli IPL 2022: ‘तुमसे ना हो पाएगा’, RCB की हार के बाद ट्रेंड हुआ ‘चोकली’, मीम्स की भरमार

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम एक बार फिर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) जीतने से चूक गई है. क्वालिफायर-2 में आरसीबी का सामना राजस्थान रॉयल्स (RR) से हुआ, जहां उसे हार झेलनी पड़ी. जब से आईपीएल (IPL) की शुरुआत हुई है, तब से ही आरसीबी फैन्स एक ट्रॉफी के इंतज़ार में है.



क्वालिफायर-2 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) फेल हुए और उनका भी आईपीएल ट्रॉफी का सपना टूटा. इसके बाद सोशल मीडिया पर फैन्स ने विराट कोहली को जमकर ट्रोल किया. विराट कोहली को ‘चोकली’ कहा गया, क्योंकि ना सिर्फ आईपीएल बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी विराट कोहली बड़े मुकाबलों में फेल हुए हैं.

विराट कोहली की अगुवाई में आरसीबी कोई खिताब नहीं जीत पाई, जबकि टीम इंडिया भी उनकी कप्तानी में कोई आईसीसी का अवॉर्ड नहीं जीत पाई. विराट ने इसी के बाद आरसीबी और टीम इंडिया दोनों की कप्तानी छोड़ दी थी. आरसीबी के बाहर होने पर सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त मीम्स की बाढ़ आई है, आप भी देखिए...

Thanks to #Chokli, RCB loses yet another chance to win IPL.



RCB fans - pic.twitter.com/gj8RTOiO8B — Pankaj Rawat 🏆🏆🏆🏆 (@DhoniPankaj7) May 28, 2022

बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम इस आईपीएल में उतार-चढ़ाव भरा प्रदर्शन करती हुई आई. शुरुआत में टीम को जीत मिली, लेकिन बीच में वह कुछ हदतक लड़खड़ाई. जब प्लेऑफ में पहुंचने की बारी आई तब आरसीबी की किस्मत मुंबई इंडियंस के भरोसे थी. मुंबई ने तब दिल्ली कैपिटल्स को मात दी और बेंगलुरु क्वालिफाई कर गई.

#EeSalaCupNamde is not possible in this year try next time #Chokli and his fans pic.twitter.com/x6VOKnV1zG — Prashant Pandey🇮🇳 (@Mr_Pandeyjii) May 27, 2022

क्वालिफायर-2 की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सिर्फ 157 का स्कोर बनाया था, टीम की ओर से स्टार प्लेयर विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और फाफ डु प्लेसिस फेल साबित हुए. रजत पाटीदार ने 58 रनों की पारी ज़रूर खेली, लेकिन यह स्कोर कम साबित हुआ. राजस्थान रॉयल्स की ओर से जोस बटलर ने शानदार शतक जड़ा और अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा दिया.