IPL 2022: KKR के सुपरस्टार Tim Southee ने की शादी, सामने आई वाइफ के साथ फोटो

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 की शुरुआत होने में अब सिर्फ 5 दिन का वक्त बचा है. 26 मार्च को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच मुकाबला होना है, जो इस सीजन का पहला मैच होगा. आईपीएल शुरू होने से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के फास्ट बॉलर टिम साउदी ने शादी कर ली है.

न्यूज़ीलैंड के सुपरस्टार बॉलर टिम साउदी (Tim Southee) रविवार को ही शादी के बंधन में बंधे हैं. टिम साउदी ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड ब्राया के साथ शादी की है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर तस्वीर साझा करते हुए शादी का ऐलान किया.

दोनों लंबे वक्त से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और 2019 में दोनों ने सगाई की थी. टिम साउदी ने अपनी तस्वीर साझा करते हुए लिखा है, ‘Forever’.

Congratulations Tim & Brya 💜👰🏼‍♀️🤵🏼



See you soon 👋🏻 pic.twitter.com/kb96Q7nz0m