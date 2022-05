Suryakumar Yadav: IPL से बाहर सूर्यकुमार यादव, घर नहीं पहुंचे...चोट पर पिता ने बताया ताजा हाल

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में मुंबई इंडियंस (MI) का बहुत बुरा हाल रहा है. सबसे ज्यादा 5 बार खिताब जीतने वाली मुंबई टीम ने इस बार शुरुआती लगातार 8 मैच हारे थे. रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई टीम ने अब तक (13 मई) 12 में से सिर्फ 3 मैच जीते हैं.

मिडिल ऑर्डर बैटर सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) इस सीजन में मुंबई टीम के लिए बल्ला जरूर चलाया. उन्होंने 8 मैच में सबसे ज्यादा 43.29 की औसत से 303 रन बनाए हैं. इस दौरान तीन फिफ्टी भी जमाई. मुंबई के स्टार प्लेयर सूर्या चोट के चलते टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. उन्हें 6 मई को हुए गुजरात टाइटन्स (GT) के खिलाफ मुकाबले में बांह में चोट लगी थी. अब इस चोट को लेकर सूर्यकुमार के पिता अशोक कुमार यादव ने 'Aajtak.in' से बात की है.

MI मैनेजमेंट की देखरेख में रिकवर हो रहे सूर्या

बेटे की चोट को लेकर पिता अशोक यादव ने कहा, 'उन्हें बांह में चोट लगी है. मेडिकल टीम ने उन्हें आराम की सलाह दी है. ऐसे में वह अभी घर नहीं पहुंचे हैं. वह टीम के साथ ही जुड़े हुए हैं और रिकवर हो रहे हैं.' उन्होंने कहा कि हाल ही में सूर्यकुमार से बात हुई थी. तब भी उन्होंने सिर्फ यही बताया कि फिलहाल आराम कर रहे हैं.'

सूर्या ने जानबूझकर टूर्नामेंट से आराम नहीं लिया

मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि चोट ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन मुंबई इंडियंस प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, ऐसे में टीम इंडिया की अगली सीरीज को देखते हुए सूर्यकुमार को टूर्नामेंट से ही आराम दे दिया गया है. इस खबर को भी सूर्या के पिता ने गलत बताया है. उन्होंने कहा, 'नहीं ऐसा नहीं है, मैच के दौरान उन्हें चोट लगी थी, यह सभी ने देखा है. ऐसे में कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता. चोट ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए उन्हें लंबा आराम दिया गया है. हालांकि वह टीम इंडिया की द्विपक्षीय सीरीज से पहले तक ठीक हो जाएंगे.'

NEWS - Suryakumar Yadav ruled out of TATA IPL 2022



