Ravindra Jadeja CSK Team IPL 2022: जडेजा-चेन्नई में क्या है दरार? भविष्य पर CSK के सीईओ ने दिया बड़ा बयान

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) टीम को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन के बीच में एक बड़ा झटका लगा है. टीम के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा चोटिल होकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. जडेजा ने सीजन की शुरुआत चेन्नई टीम के कप्तान के रूप में की थी. बीच में खराब प्रदर्शन के कारण कप्तानी छोड़ दी थी.

ऐसे में सोशल मीडिया और अन्य कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि जडेजा और चेन्नई फ्रेंचाइजी के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है. दोनों के बीच दरार आ गई है. हालांकि अब चेन्नई टीम के सीईओ काशी विश्वनाथ ने सामने आकर इस मामले में खुलासा किया है. साथ ही जडेजा और चेन्नई टीम के भविष्य पर भी बयान दिया.

जडेजा अपने घर लौटे, उन्हें रिलीज कर दिया

विश्वनाथ ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, 'मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि सोशल मीडिया पर चल क्या रहा है, क्योंकि मैं इसे जरा भी फॉलो नहीं करता हूं. मैं आपको बता सकता हूं कि टीम मैनेजमेंट की तरफ से कोई प्रोब्लम नहीं है और सोशल मीडिया पर जो कुछ भी चल रहा है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है. चेन्नई टीम की भविष्य की प्लानिंग में जडेजा हमेशा रहेंगे.'

CSK के सीईओ ने कहा, जडेजा को आरसीबी के खिलाफ मैच के दौरान चोट लगी थी. यही कारण था कि वह दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच नहीं खेले. मेडिकल एडवाइस के बाद ही यह फैसला लिया गया कि जडेजा को आईपीएल के बाकी मैचों से आराम दिया जाए. वह अपने घर लौट गए हैं. उन्हें रिलीज कर दिया गया है.

चेन्नई फ्रेंचाइजी ने भी बयान जारी किया था

जडेजा को लेकर चेन्नई फ्रेंचाइजी ने भी बुधवार शाम को अपना बयान जारी किया था. इसमें कहा था, 'रवींद्र जडेजा पसली में लगी चोट के कारण दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में उपलब्ध नहीं थे. वह अभी मेडिकल टीम की निगरानी में हैं, इसी आधार पर आईपीएल 2022 के बाकी सीजन से वह बाहर हो गए हैं.'

