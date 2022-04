Shubman Gill and Elon Musk: शुभमन गिल ने एलन मस्क के लिए किया ट्वीट, तो फैन्स ने लगा दी क्लास, जमकर किया ट्रोल

Shubman Gill and Elon Musk: दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने हाल ही में ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीदा है. इस डील को अंतिम रूप 25 अप्रैल को दिया गया था. इसी बीच कई लोगों ने एलन मस्क से कुछ और भी कंपनियों को खरीदने की सलाह दी. इसी कड़ी में भारतीय क्रिकेट टीम के युवा ओपनर शुभमन गिल का नाम भी जुड़ गया है.

शुभमन गिल ने एक ट्वीट करते हुए लिखा, 'एलन मस्क, प्लीज स्वीगी (swiggy) को खरीद लीजिए, ताकि वह समय पर डिलीवरी कर सके.' शुभमन ने अपने इस ट्वीट में एलन मस्क को भी टैग किया. हालांकि, एलन मस्क ने भले ही इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया हो, लेकिन फैन्स ने इस तुरंत कैच किया और शुभमन की क्लास लगा दी.

फैन्स ने शुभमन को इस तरह किया ट्रोल

एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'वह (स्वीगी) अब भी आपकी टी20 वाली बैटिंग से ज्यादा तेज हैं.' दूसरे यूजर ने लिखा- शुभमन का स्ट्राइक रेट इस सीजन में किसी भी तरह से तथाकथित किंग कोहली (विराट कोहली) से बेहतर नहीं है. एक फीमेल फैन ने लिखा- आपको स्वीगी की जरूरत क्या है? मैं आपके लिए खाना बना सकती हूं.

No way his strike rate in this season is better than so called King Kohli 😭

स्वीगी ने भी शुभमन को जवाब दिया

फैन्स के अलावा शुभमन की पोस्ट को स्वीगी कंपनी ने भी देखा और जवाब भी दिया. स्वीगी ने लिखा- हाय शुभमन गिल, ट्विटर हो या ट्विटर ना हो, हम सिर्फ यही चाहते हैं कि आपके ऑर्डर के साथ सब कुछ ठीक हो (यदि आप ऑर्डर कर रहे हैं तो). अपने ऑर्डर की सभी जानकारी के साथ DM में हमें मिलें. हम उस पर तेजी से काम करेंगे. इसके बाद स्वीगी ने एक और ट्वीट करते हुए बताया कि उन्हें शुभमन का मैसेज मिल गया है. जल्द काम होगा.

Hi Shubman Gill. Twitter or no Twitter, we just want to make sure all is well with your orders (that is if you’re ordering).



Meet us in DM with your details, we’ll jump on it quicker than any acquisition :) ^Saikiran https://t.co/EhSzF5gBqr