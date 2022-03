Robin Uthappa IPL 2022: रॉबिन उथप्पा का विंटेज अवतार, 25 बॉल में जड़ी फिफ्टी, इस लिस्ट में हुए शामिल

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 में गुरुवार को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बीच जंग हुई. सीएसके ने इस मुकाबले में तूफानी शुरुआत की और स्टार बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा (Robin Uthappa) एक बार फिर अपने पुराने अवतार में दिखे. उथप्पा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 25 बॉल में फिफ्टी जड़ दी.



इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी ओपनिंग जोड़ी में बदलाव किया. पिछले मैच में डेवॉन कॉन्वे ने ओपनिंग की थी, लेकिन अब रॉबिन उथप्पा को ऊपर भेजा गया. ये फैसला सही साबित हुआ और उथप्पा ने आते ही ताबड़तोड़ रन बनाने शुरू कर दिया.

रॉबिन उथप्पा ने सिर्फ 25 बॉल में अपनी फिफ्टी पूरी की, यानी वह 200 के स्ट्राइक रेट से रन बरसा रहे थे. अपनी पारी में उथप्पा ने कुल 27 बॉल खेलीं, इसमें वह 50 रन बना पाए. इस दौरान उन्होंने आठ चौके जमाए और एक छक्का भी जड़ा.

