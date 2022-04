RCB Girl IPL 2022: ‘कैमरामैन ने बना दिया इस लड़की का करियर’, वायरल हुआ RCB गर्ल का रिएक्शन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में मंगलवार को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का मुकाबला हुआ. सीएसके ने एक धमाकेदार खेल दिखाते हुए इस मैच में जबरदस्त जीत हासिल की. इस मैच में कई ऐसे पल आए, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. इसी बीच दो लड़कियों का रिएक्शन सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है.

दरअसल, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम जब बल्लेबाजी कर रही थी उस वक्त उनके लगातार विकेट गिर रहे थे. लेकिन ऐन में आकर विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने रनों की रफ्तार बढ़ा दी. दिनेश कार्तिक के ही एक शॉट पर ये रिएक्शन सामने आया था.

रेड और व्हाइट टॉप में स्टैंड्स में मौजूद इन दोनों लड़कियों का रिएक्शन सोशल मीडिया पर छा गया. खास बात ये रही कि शुरुआत में जब दिनेश कार्तिक रन बरसा रहे थे, तब दोनों खुशी से झूम रही थीं. इसके तुरंत बाद ही दोनों का सैड रिएक्शन भी टीवी स्क्रीन पर दिखाया गया.

Cameraman is about make career of that RCB girl in red top now.



Congratulations to her for her 1M Insta followers, Verified tick, Brand deals and Yess I will enjoy Maldives photo dump with her lame rich BF. #CSKvsRCB #IPL