IPL Mega Auction 2022: केएल राहुल ने धोनी, कोहली और रोहित को भी पछाड़ा, सबसे महंगे प्लेयर बने

IPL Mega Auction 2022: बेंगलुरु में हुई इंडियम प्रीमियर लीग (IPL) के लिए मेगा ऑक्शन खत्म हो गई है. सभी 10 टीमों ने अपनी रणनीति के मुताबिक खिलाड़ियों को खरीद लिया है. इसी के साथ यह भी तय हो गया है कि आईपीएल 2022 सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन होंगे.

दरअसल, मेगा ऑक्शन के बाद अब ओवरऑल आईपीएल में केएल राहुल सबसे महंगे प्लेयर बन गए हैं. पिछले सीजन तक पंजाब किंग्स की कप्तानी करने वाले राहुल ने टीम का साथ छोड़ दिया था. इसके बाद लखनऊ सुपर जॉइंट्स (LSG) ने उन्हें 17 करोड़ रुपए में अपनी टीम में नीलामी से पहले ही ड्राफ्ट के जरिए शामिल कर लिया था.

रोहित, पंत और जडेजा दूसरे नंबर पर

सबसे महंगे प्लेयर के मामले में राहुल ने विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा को भी पीछे छोड़ दिया है. केएल राहुल के बाद दूसरे नंबर पर मुंबई इंडियंस (MI) के कप्तान रोहित शर्मा, दिल्ली कैपिटल्स (DC) के कैप्टन ऋषभ पंत और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के रवींद्र जडेजा हैं. इन तीनों को उनकी टीम ने 16-16 करोड़ रुपए में रिटेन किया.

नीलामी में सबसे महंगे बिके

यदि मेगा ऑक्शन की बात करें, तो इसमें युवा ओपनर ईशान किशन सबसे महंगे बिके. उन्हें उनकी पुरानी टीम मुंबई इंडियंस ने ही 15.25 करोड़ रुपए की बोली लगाकर वापस अपनी टीम में शामिल कर लिया है. उनके बाद दूसरे नंबर पर तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर दीपक चाहर हैं. उन्हें भी उनकी पुरानी टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ रुपए की बोली लगाकर खरीदा.

