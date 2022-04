IPL 2022: 20 लाख में बिके थे संतकबीरनगर के मोहसिन खान, अब पंजाब किंग्स के खिलाफ बने जीत के हीरो

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने अपनी छठी जीत हासिल की है. शुक्रवार को पुणे में आयोजित मुकाबले में लखनऊ ने पंजाब किंग्स को 20 रनोंं से पराजित किया. लखनऊ की इस शानदार जीत में युवा तेज गेंदबाज मोहसिन खान की अहम भूमिका रही.

23 साल के मोहसिन ने 24‌ रन देकर तीन खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा. सबसे पहले मोहसिन ने खतरनाक अंदाज में बैटिंग कर रहे लियाम लिविंगस्टोन को विकेट के पीछे क्विंटन डिकॉक के हाथों कैच आउट कराया. इसके बाद उन्होंने पारी के 18वें ओवर में कैगिसो रबाडा और राहुल चाहर को आउट किया. रबाडा और चाहर दोनों का कैच आयुष बदोनी ने लपका.

