Lasith Malinga on Mumbai Indians: मुंबई की लगातार हार... राजस्थान रॉयल्स के लसिथ मलिंगा ने लिखा स्पेशल मैसेज

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में सबसे ज्यादा 5 बार खिताब जीतने वाली मुंबई इंडियंस (MI) की 2022 सीजन में आकर हालत बेहद खराब हो गई है. रोहित शर्मा की कप्तानी वाली इस टीम ने आईपीएल इतिहास में पहली बार अपने लगातार शुरुआती 6 मैच गंवाए हैं. मौजूदा सीजन में मुंबई की जीत का खाता तक नहीं खुल सका है.

मुंबई के इस प्रदर्शन पर फैन्स ही नहीं, बल्कि दिग्गज खिलाड़ी भी हैरान हैं. इसी बीच श्रीलंका के पूर्व स्टार तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने मुंबई टीम के लिए एक स्पेशल मैसेज शेयर किया है. इसमें उन्होंने बताया है कि मुंबई टीम को कमजोर ना समझें. यह टीम वापसी के लिए पहचानी जाती है.

मुंबई टीम में वापसी करने की काबिलियत

मलिंगा ने ट्वीट किया, 'मुंबई टीम हमेशा वापसी के लिए पहचानी जाती है. इस साल यह टीम प्लेऑफ में पहुंचती है या नहीं, यह बात अलग है, लेकिन आप इस टीम से सीजन का बेहतर अंत करने की उम्मीद कर सकते हैं. इस टीम में ऐसे बेहतरीन प्लेयर और सपोर्ट स्टाफ हैं, जिनमें वापसी करने की काबिलियत है.'

@mipaltan has always been a team of comebacks. Whether or not they get through to the playoffs this year, expect them to have a strong finish to the season💙

Their core group of players and the support staff definitely have the quality to pull them back💪#Mumbaiindians