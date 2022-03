IPL 2022: उमेश-कुलदीप-ललित ने मचाई धूम, वीरेंद्र सहवाग बोले- अभी तक ‘यादवों’ की आईपीएल

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 की धमाकेदार आगाज़ हो चुका है. शुरुआती दो दिनों में हुए तीन मैचों में रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, तो साथ ही नए हीरो भी निकलकर आए हैं. दो दिन का IPL हुआ तो इसमें तीन खिलाड़ी ऐसे रहे, जिनमें एक चीज़ कॉमन है. वो है उन खिलाड़ियों का ‘सरनेम’. आईपीएल 2022 की शुरुआत में उमेश यादव, कुलदीप यादव और ललित यादव ने दमदार आगाज़ किया है.



इसी पर अब टीम इंडिया के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने भी कमेंट किया है. सहवाग ने ट्वीट किया है, ‘अभी तक तो ये यादवों की आईपीएल रही है. उमेश और कुलदीप जैसे मेहनती लड़कों के लिए वह काफी खुश हैं’.



सिर्फ वीरेंद्र सहवाग ही नहीं बल्कि कॉमन सरनेम को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी मीम्स बन रहे हैं और यूजर्स ने तीनों खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की है.

Abhi tak toh yeh Yadavon ki IPL rahi hai.

Very happy for two hardworking guys, Umesh yesterday and Kuldeep today #DCvMI