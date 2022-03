IPL 2022: IPL की घर वापसी, मैदान में होगा फैन्स का शोर, ओपनिंग मैच में भिड़ेंगे दो नए कप्तान

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन का आगाज आज से होने वाला है. कोरोना के बीच फैन्स को भी स्टेडियम में एंट्री दी गई है. भारतीय क्रिकेट को मोटे दाम और नई पहचान दिलाने वाला IPL 10 टीम के साथ स्वदेश में अपना रंग बिखेरने के लिए तैयार है. टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 29 मई को खेला जाएगा.

ओपनिंग मैच डिफेंडिंग चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और पिछले साल के उपविजेता कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच होगा. यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा. चेन्नई की कप्तानी रवींद्र जडेजा और केकेआर की कमान श्रेयस अय्यर के हाथ में है. दोनों टीम के लिए यह नए कप्तान हैं.

2011 के बाद पहली बार 10 टीमें आईपीएल में उतरेंगी

यह 2011 के बाद यह पहला मौका है, जब वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे प्रतिष्ठित टी20 ट्रॉफी के लिए 10 टीम आपस में भिड़ेंगी. इस बार लखनऊ सुपरजायंट्स (LSG) और गुजरात टाइटन्स (GT) के रूप में दो नई टीमें आईपीएल में डेब्यू करेंगी. दो नई टीम के जुड़ने से कुल मैचों की संख्या 60 से बढ़कर 74 हो गई है, जिससे यह टूर्नामेंट दो महीने से भी अधिक समय तक चलेगा. सभी टीम हालांकि लीग चरण में 14 मैच ही खेलेंगी.

कोरोना के बीच स्टेडियम में 25% फैन्स को मिलेगी एंट्री

कोरोना की स्थिति नियंत्रण में होने के बाद क्रिकेट प्रेमियों को 2019 के बाद पहली बार स्टेडियम में जाकर मैचों का आनंद उठाने का मौका मिलेगा. आईपीएल के सभी मैच भारत में खेले जाएंगे और स्टेडियम की क्षमता के 25 प्रतिशत दर्शक इसे स्टेडियम में जाकर देख पाएंगे.

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) को 2021 में कड़ा सबक मिला था जब उसे महामारी फैलने के कारण बीच में टूर्नामेंट स्थगित करना पड़ा और बाद में उसे यूएई में पूरा करना पड़ा था. इसको ध्यान में रखते हुए इस समय लीग चरण के मैच मुंबई और पुणे के तीन स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे, ताकि हवाई यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़े.

📹 First reactions from the Man himself!#ThalaivanIrukindran 🦁💛 @imjadeja pic.twitter.com/OqPVIN3utS