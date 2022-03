IPL 2022 LIVE: आईपीएल का रंगारंग आगाज आज से, पहली टक्कर चेन्नई की कोलकाता से

चेन्नई टीम के कप्तान बनाए गए रवींद्र जडेजा ने आईपीएल में एक शानदार रिकॉर्ड बनाया है. उन्होंने एक ओवर में 5 छक्के जड़ते हुए 37 रन बनाए थे. यह रिकॉर्ड पिछले सीजन में बना था. आईपीएल के ट्विटर अकाउंट से इसकी एक पोस्ट शेयर की गई है.

3️⃣7️⃣ Runs in one over 🔥🔥

5️⃣ Sixes and 1️⃣ Four 💥



Time to revisit @imjadeja's record-equalling final-over carnage & a match-winning performance for @ChennaiIPL from IPL 2021 💪🏻



Will the #CSK skipper lead from the front against #KKR in the #TATAIPL 2022 season opener❓#CSKvKKR