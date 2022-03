CSK vs KKR Playing 11: CSK के खिलाफ KKR ने खिलाए सिर्फ 3 विदेशी प्लेयर, जानें टीमों की प्लेइंग-11

CSK Vs KKR Playing 11: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2022) का आगाज़ हो गया है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच पहला मुकाबला खेला जा रहा है. रवींद्र जडेजा पहली बार चेन्नई सुपर किंग्स की कमान संभाले हुए हैं, तो दूसरी ओर श्रेयस अय्यर भी पहली बार कोलकाता के कप्तान बने हैं.

CSK Vs KKR मैच के लाइव कवरेज के लिए क्लिक करें

आईपीएल 2022 के पहले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला लिया है. यानी रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) पहले बल्लेबाजी करेगी. खास बात यह है कि कोलकाता ने सिर्फ तीन ही विदेशी प्लेयर खिलाए हैं, बल्कि एक टीम प्लेइंग-11 में चार विदेशी खिलाड़ियों को शामिल कर सकती है.

महेंद्र सिंह धोनी की जगह चेन्नई के कप्तान बने रवींद्र जडेजा ने टॉस के वक्त कहा कि उन्हें बड़ी ज़िम्मेदारी मिली है. वह खुश हैं और काफी उत्साहित भी हैं.

चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग-11 (CSK Playing 11): ऋतुराज गायकवाड़, डेवोन कॉन्वे, रॉबिन उथप्पा, अंबति रायडू, रवींद्र जडेजा (कप्तान), शिवम दुबे, एमएस धोनी (विकेटकीपर), ड्वेन ब्रावो, मिचेल सैंटनर, एडम मिल्ने, तुषार देशपांडे

A look at the Playing XI for #CSKvKKR



Live - https://t.co/vZASxrcgGv #TATAIPL https://t.co/1EkEyJH2xY pic.twitter.com/W598QxvXw0