IPL 2022: सुरेश रैना ने प्रीति जिंटा पर किया कमेंट तो खफा हुए इरफान पठान! देखें दोनों की 'अप्रैल फूल' मस्ती

आईपीएल मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहे सुरेश रैना इस सीजन में बतौर कमेंटेटर हिस्सा हैं. एक लंबे क्रिकेट करियर के बाद सुरेश रैना ने बतौर क्रिकेट एक्सपर्ट अपने करियर की शुरुआत इसी लीग के साथ की है. वह अपने पुराने साथियों के साथ कमेंट्री बॉक्स के साथ-साथ प्री और पोस्ट मैच शो में नजर आ रहे हैं. उनके साथ उनकी पुराने साथी इरफान पठान भी लंबे समय से यह रोल अदा कर रहे हैं. कोलकाता और पंजाब के मुकाबले के दिन यही दोनों पूर्व खिलाड़ी हिन्दी प्री मैच शो में हिस्सा ले रहे थे.

मुकाबले से पहले दोनों के बीत वार्ता हो रही थी, लेकिन अचानक सुरेश रैना ने कुछ ऐसा कमेंट किया जिससे पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान थोड़े नाखुश हो गए.

दरअसल दोनों खिलाड़ी आपस में कोलकाता और पंजाब की टीमों के बारे में बातचीत कर रहे थे. इरफान पठान की बात पूरी होने के बाद सुरेश रैना ने पंजाब किंग्स की को-ऑनर प्रीति जिंटा को लेकर एक कमेंट किया. इरफान इस मुकाबले में पंजाब का पलड़ा भारी बता रहे थे.

Don’t lie and say April Fool.

Plant a tree and say April Cool. 😎

Love you too @IrfanPathan bhai, All the best for your movie. 🙌 #April