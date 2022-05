Harmanpreet Kaur Catch: हरमनप्रीत कौर का कमाल, पकड़ा कैच ऑफ द टूर्नामेंट, देखें वीडियो

महिला टी-20 चैलेंज में मंगलवार को सुपरनोवास और वेलोसिटी टीम के बीच मुकाबला हुआ. दीप्ति शर्मा की अगुवाई वाली वेलोसिटी जिस वक्त बैटिंग कर रही थी, उस दौरान सुपरनोवास की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने एक ऐसा कैच पकड़ा जिसे कैच ऑफ द टूर्नामेंट भी कहा जा रहा है.



तूफानी बैटिंग कर रहीं शेफाली वर्मा ने जब शॉर्ट थर्डमैन की ओर शॉट खेला, तब हरमनप्रीत कौर ने बाईं ओर छलांग लगाई और एक ही हाथ से इस कैच को पकड़ लिया. इस कैच का वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और हर कोई हरमनप्रीत कौर का फैन हो गया.

