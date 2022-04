IPL 2022, RCB: कोहली की टीम के लिए खुशखबरी, शादी के बाद टीम से जुड़ा ये स्टार प्लेयर

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन के बीच विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. स्टार प्लेयर ग्लेन मैक्सवेल टीम के जुड़ गए हैं. वह शादी के कारण शुरुआती दो मैच नहीं खेल सके थे. हालांकि वह तीसरा मैच भी नहीं खेल पाएंगे. यह जानकारी आरसीबी फ्रेंचाइजी ने खुद दी है.

आरसीबी फ्रेंचाइजी ने ट्वीट करते हुए मैक्सवेल की फोटो शेयर की और कैप्शन के जरिए बताया कि मैक्सवेल टीम के साथ जुड़ गए हैं. साथ ही पोस्ट में लिखा- यह उन लोगों को जवा है, जिन्होंने लाखों कमेंट्स और ट्वीट करके यह सवाल पूछा है कि मैक्सवेल कब आ रहे हैं? आपको यहां देखकर बेहद उत्साहित हैं. चलो शो शुरू करते हैं.

मैक्सवेल ने भारतीय मूल की विनी से शादी की

दरअसल, ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने भारतीय मूल की विनी रमन के साथ रविवार (27 मार्च) को तमिल रीति रिवाज से शादी की है. हालांकि, दोनों ने शादी तो पहले ही कर ली थी, लेकिन इस बार तमिल रीति रिवाज से की है. यही वजह थी कि मैक्सवेल आईपीएल के शुरुआत से ही टीम से नहीं जुड़ सके. आरसीबी फ्रेंचाइजी ने मैक्सवेल को मौजूदा सीजन में 11 करोड़ रुपए के साथ रिटेन किया है.

तीसरा मैच भी नहीं खेल सकेंगे मैक्सवेल

आरसीबी ने आईपीएल 2022 सीजन में दो मैच खेले, जिसमें से एक में जीत दर्ज की है. टीम ने अपना पहला मैच पंजाब किंग्स के खिलाफ 205 रन बनाने के बावजूद 5 विकेट से गंवा दिया था. इसके बाद दूसरे मैच में वापसी की और कोलकाता नाइट राइडर्स को करीबी मुकाबले में 3 विकेट से शिकस्त दी. अब आरसीबी का अगला मैच 5 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ होगा, लेकिन मैक्सवेल क्वारंटीन के चलते यह मैच नहीं खेल सकेंगे.

To answer all the million comments and tweets asking us “When is Maxwell arriving?” 😎



Extremely excited to have you here, @Gmaxi_32! Let the show begin! 🤩#PlayBold #WeAreChallengers #IPL2022 #Mission2022 #RCB #ನಮ್ಮRCB pic.twitter.com/wB41EOJNP9