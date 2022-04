Dewald Brevis, IPL 2022: 'बेबी ABD' का धमाल, IPL में पहली बार डाली बॉल और ले लिया कोहली का विकेट

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सीजन में शनिवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने अपनी तीसरी जीत दर्ज की. आरसीबी ने मुंबई इंडियंस (MI) को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी. इस मैच के बेबी ABD (एबी डिविलियर्स) के नाम से पहचाने जाने वाले साउथ अफ्रीका के ही बैटर डेवॉल्ड ब्रेविस भी मैदान पर उतरे.

इस जूनियर डिविलियर्स ने बैटिंग में तो कुछ खास कमाल नहीं किया, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली. उन्होंने आईपीएल में पहली बार गेंदबाजी की और डेब्यू बॉल यानी पहली ही गेंद पर विराट कोहली का विकेट हासिल कर लिया. 19 साल के डेवॉल्ड को मुंबई फ्रेंचाइजी ने मेगा ऑक्शन में 3 करोड़ रुपये देकर खरीदा था.

बेंगलुरु के खिलाफ ब्रेविस ने दूसरा मैच खेला

ब्रेविस ने मुंबई के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेले गए मैच से आईपीएल में डेब्यू किया था. बेंगलुरु के खिलाफ यह उनका दूसरा आईपीएल मुकाबला था. केकेआर के खिलाफ ब्रेविस ने 29 रन बनाए थे, लेकिन उन्हें गेंदबाजी नहीं मिली थी. इस बार उन्होंने बेंगलुरु के खिलाफ सिर्फ 8 रन बनाए, लेकिन गेंदबाजी का मौका मिला.

लेग स्पिनर ब्रेविस ने कोहली को LBW किया

152 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए बेंगलुरु टीम ने 18 ओवरों में 2 विकेट गंवाकर 144 रन बना लिए थे. टीम को 12 बॉल पर सिर्फ 8 रन चाहिए थे और क्रीज पर विराट कोहली के साथ दिनेश कार्तिक मौजूद थे. तभी मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने 19वां ओवर डेवॉल्ड ब्रेविस को दिया. यह आईपीएल में ब्रेविस का पहला ओवर रहा. इस लेग स्पिनर ने अपनी पहली ही बॉल पर कोहली को फंसा लिया और उन्हें LBW आउट किया.

Dewald Brevis with his first ball in IPL got Virat lbw(on field)He couldn't be more happier



In DRS 3rd umpire Gandhe didn't find a conclusive evidence to overturn despite bat's involved(look like)Virat too was left frustrated with the decision#Umpire #ViratKohli #BabyAB #Brevis pic.twitter.com/hkyePWCqVB