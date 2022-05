David Miller GT vs RR IPL 2022: ऑक्शन में अनसोल्ड गए थे क्वालिफायर के हीरो मिलर, राजस्थान-गुजरात में ही लगी थी खरीदने की रेस

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में साउथ अफ्रीका के स्टार प्लेयर डेविड मिलर ने तूफान मचा दिया है. गुजरात टाइटन्स (GT) के लिए खेलते हुए मिलर ने क्वालिफायर-1 मुकाबले में ताबड़तोड़ फिफ्टी जमाई, जिसके बदौलत राजस्थान रॉयल्स (RR) को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी.

इस जीत के साथ गुजरात टाइटन्स ने अपने पहले ही सीजन के फाइनल में जगह बनाई है. मैच के हीरो डेविड मिलर ही रहे, जिन्होंने 38 बॉल पर 68 रनों की मैच विनिंग पारी खेली. यही वजह रही कि मिलर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

बड़ी बात ये भी है कि इस बार मेगा ऑक्शन में डेविड मिलर पहली बार में अनसोल्ड रहे थे. दूसरे राउंड में जब दोबारा नाम आया, तब एक करोड़ रुपए बेस प्राइस वाले मिलर को खरीदने के लिए होड़ लग गई. यह होड़ राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टीम के बीच ही लगी थी. पहली बोली राजस्थान ने लगाई. इसके बाद 16वीं बोली लगाकर गुजरात ने मिलर को 3 करोड़ रुपए में खरीद लिया था.

मिलर ने धीमी शुरुआत के बाद बरपाया कहर

क्वालिफायर-1 मैच में राजस्थान के खिलाफ मिलर ने धीमी शुरुआत की थी. उन्होंने शुरुआती 14 बॉल पर सिर्फ 10 रन बनाए थे, क्योंकि गुजरात टीम 85 रन पर तीन विकेट गंवा चुकी थी. एक बार अपनी आंखें जमाने के बाद मिलर बल्ले का मुंह खोलते हुए ताबड़तोड़ रन बनाना शुरू कर दिया. 14 बॉल के बाद मिलर ने अगली 24 गेंदों पर 58 रन जड़ दिए. इस दौरान मिलर ने 5 छक्के जमाए. मिलर ने ही विनिंग सिक्स भी लगाया.

