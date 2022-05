GT vs RR IPL 2022: क्वालिफायर से पहले जब नेहरा ने मारी चहल को 'लात', गुजरात ने फोटोज शेयर किए

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में आज प्लेऑफ का पहला मैच खेला जाएगा. यह क्वालिफायर-1 मुकाबला आईपीएल की नई टीम हार्दिक पंड्या की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन्स (GT) और संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच होगा.

यह मैच आज (24 मई) शाम 7.30 बजे से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा. इस मैच से पहले कुछ मजेदार तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं. इसमें गुजरात टीम के कोच आशीष नेहरा राजस्थान टीम के स्टार लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल को लात मारते दिखाई दे रहे हैं. यह सब मजाकिया अंदाज में हो रहा है.

गुजरात फ्रेंचाइजी ने फोटोज शेयर किए

नेहरा भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज हैं. ऐसे में वह चहल के साथ मजाक करते दिखाई दे रहे हैं. इसकी कुछ फोटोज गुजरात फ्रेंचाइजी ने शेयर किए हैं. इन फोटोज में नेहरा और चहल के साथ गुजरात टीम के स्टार स्पिनर राशिद खान भी दिखाई दे रहे हैं. यह मस्ती मजाक प्रैक्टिस के दौरान हो रही है. फ्रेंचाइजी ने कैप्शन में लिखा- नेहराजी इस खुशनुमा पल के साथ चहल को आशीर्वाद देते हुए.

Absolutely Kicked to have Yuzi and Nehraji bless us with this moment 😉😆💙#AavaDe #SeasonOfFirsts #GTvRR pic.twitter.com/OlXTazPZJw