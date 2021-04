RR vs DC IPL 2021 T20 Match 7 dream 11 Prediction: राजस्थान की टीम में नहीं होगा ये बड़ा स्टार, देखें कैपिटल्स और रॉयल्स की संभावित प्लेइंग इलेवन

Rajasthan Royals vs Delhi Capitals IPL 2021 T20 Match 7 dream 11 Prediction, (RR vs DC) Players, Captain and Vice-Captain: आईपीएल सीजन 14 के आज के मुकाबले में दिल्ली के दबंगों का मुकाबला राजस्थान के रॉयल्स से होगा. मुंबई के वानखेडे स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले के हाई स्कोरिंग होने की पूरी संभावना है. इससे पहले खेले गए दोनों मुकाबलों में स्कोर 180 से ऊपर रहा है. इधर, दिल्ली पहली जीत के बाद बुलंद हौसले के साथ उतरेगी. वहीं, राजस्थान की टीम आज के मुकाबले में जीत हासिल कर प्वाइंट टेबल में ऊपर उठना चाहेगी. राजस्थान को पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था.

RR vs DC Head To Head: कौन किस पर भारी?

आईपीएल इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच कुल 22 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें दोनों ने 11-11 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. हालांकि, राजस्थान को दिल्ली के खिलाफ पिछले सभी 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है. पिछले साल आईपीएल सीजन में खेले गए दोनों मुकाबलों में राजस्थान 150 रन के आंकड़े को पार नहीं कर पाई थी.

राजस्थान में नहीं खेलेंगे ये दो खिलाड़ी

बेन स्टोक्स पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. वहीं जोफ्रा आर्चर के खेलने पर भी संशय बना हुआ है. लेकिन डेविड मिलर और एंड्रयू टाई क्वारंटीन से बाहर आ गए हैं और प्लेइंग इलेवन के लिए मौजूद रहेंगे.

क्वारंटीन में दिल्ली का ये बड़ा खिलाड़ी

खतरनाक गेंदबाज एनरिक नोर्तजे फिलहाल क्वारंटीन में हैं. वो आज के मुकाबले में नहीं खेल पाएंगे. उनके अलावा कैगिसो रबाडा के भी खेलने पर संशय है. अक्षर पटेल ने कोरोना संक्रमित होने के बाद टीम के साथ तो जुड़े लेकिन आज के मुकाबले में उनके खेलने की संभावना न के बराबर है.

Rajasthan Royals Predicted XI: राजस्थान रॉयल्स की संभावित टीम (संभावित प्लेइंग इलेवन)

जोस बटलर संजू सैमसन (कप्तान) रियान पराग शिवम दुबे डेविड मिलर मनन वोहरा राहुल तेवतिया क्रिस मॉरिस चेतन सकारिया मुस्ताफिजुर रहमान श्रेयस गोपाल

Delhi Capitals Predicted XI: दिल्ली कैपिटल्स की संभावित टीम (संभावित प्लेइंग इलेवन)

पृथ्वी शॉ शिखर धवन अजिंक्य रहाणे ऋषभ पंत (कप्तान) शिमरॉन हेटमेयर मार्कस स्टोइनिस क्रिस वोक्स आर अश्विन कैगिसो रबाडा अवेश खान अमित मिश्रा

राजस्थान रॉयल्स स्क्वॉड -

संजू सैमसन (कप्तान), आकाश सिंह, एंड्रयू टाई, अनुज रावत, बेन स्टोक्स, चेतन सकारिया, क्रिस मॉरिस, डेविड मिलर, जयदेव उनादकट, जोफ्रा आर्चर, जोस बटलर, कार्तिक त्यागी, केसी करियप्पा, कुलदीप यादव, लियाम लिविंगस्टोन, महिपाल लोमरोर, मनन वोहरा, मयंक मार्कंडेय, मुस्ताफिजुर रहमान, राहुल तेवतिया, रियान पराग, शिवम दुबे, श्रेयस गोपाल, यशस्वी जायसवाल.

दिल्ली कैपिटल्स स्क्वॉड -

ऋषभ पंत (कप्तान), अजिंक्य रहाणे, अमित मिश्रा, एनरिक नोर्तजे, अवेश खान, अक्षर पटेल, क्रिस वोक्स, ईशांत शर्मा, कैगिसो रबाडा, ललित यादव, लुकमान मेरिवाला, मणिमारन सिद्धार्थ, मार्कस स्टोइनिस, प्रवीण दुबे, पृथ्वी शॉ, अश्विन, रिपल पटेल, सैम बिलिंग्स, शिखर धवन, शिमरॉन हेटमेयर, स्टीव स्मिथ, टॉम कुरेन, उमेश यादव, विष्णु विनोद.