IPL: बैटमैन, रॉबिन, स्पाइडर-मैन और DC, ऐसा क्या हुआ कि भावुक हुए सुपरहीरोज फैन

आईपीएल 2021 के पहले क्वालिफायर में चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला हुआ. मैच के आखिर में खेली गई महेंद्र सिंह धोनी की धमाकेदार पारी ने हर किसी का ध्यान खींचा. लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से रॉबिन उथप्पा ने भी शानदार पारी खेली थी. लेकिन इस पारी को लेकर एक खास बात ये भी रही कि सोशल मीडिया पर लोगों को सुपरहीरोज़ की याद आ गई.



दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ रॉबिन उथप्पा ने 44 बॉल में 63 रन की पारी खेली, वह लंबे वक्त के बाद टीम में वापसी कर रहे थे. ऐसे में सोशल मीडिया पर रॉबिन उथप्पा की इस पारी की काफी तारीफ हुई, खास बात ये भी रही कि बीते दिन ही रॉबिन के बेटे का जन्मदिन था, ऐसे में उन्होंने अपनी इस पारी को अपने बेटे के नाम किया.



लेकिन सुपरहीरोज़ को लेकर ये चर्चा तब शुरू हुई जब पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने एक ट्वीट किया. उन्होंने लिखा कि एक बैटमैन, जिसका नाम रॉबिन है उसने आज DC और स्पाइडरमैन के खिलाफ काउंटर अटैक किया. बस यही ट्वीट था कि सुपरहीरोज़ के फैन भावुक हो गए.



बता दें कि ये सभी मार्वल और डीसी कॉमिक्स के कैरेक्टर्स हैं, जिसे युवा पीढ़ी फिल्मों और वेबसीरीज़ के जरिए जानती है. वसीम जाफर ने अपने ट्वीट में रॉबिन उथप्पा को ‘बैटमैन’ बताया, ऋषभ पंत को वैसे ही स्पाइडरमैन कहा जाता है और DC यानी दिल्ली कैपिटल्स की टीम थी.

The best twitter account out there. https://t.co/6T7Ilu8MGY — Shounak Thakur (@ShounakThakur) October 10, 2021

@WasimJaffer14 Take a bow !!! Ur sense of humour and creativity is just another level !!! Genius level stuff this is !! #WasimMemeKaKhuda https://t.co/aA2ebIwDDS — Nitesh_RK (@NSMalvatkar) October 10, 2021



वसीम जाफर के इस ट्वीट पर लोगों ने लिखा कि कहां से दिमाग लगाए हो भैया, तो कुछ ने लिखा कि ये अबतक का बेस्ट ट्विटर अकाउंट रहा. कुछ यूज़र्स ने ट्वीट किया कि वसीम जाफर का ट्विटर अकाउंट सबसे बेहतरीन है, जहां सेंस ऑफ ह्यूमर की कोई कमी नहीं है.

जानकारी के लिए बता दें कि बैटमैन DC कॉमिक्स का एक कैरेक्टर है, रॉबिन उसका पार्टनर होता है. वहीं, स्पाइडरमैन Marvel कॉमिक्स का एक कैरेक्टर है. दोनों ही कॉमिक्स से जुड़ी फिल्में दुनियाभर में ट्रेंड में रहती हैं.