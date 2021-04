IPL: जोश हेजलवुड के बाहर होने पर फैन्स ने लिए मजे, कहा- पुजारा से डर गए

ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 14वें सीजन से अपना नाम वापस ले लिया है. आईपीएल के शुरू होने से पहले चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए ये बड़ा झटका है. जोश हेजलवुड के आईपीएल से बाहर होने पर ट्विटर पर यूजर्स ने रिएक्ट किया. उनका कहना है कि जोश हेजलवुड ने चेतेश्वर पुजारा के कारण आईपीएल से नाम वापस लिया है.

दरअसल, फैन्स जोश हेजलवुड और पुजारा को साथ खेलते हुए देखने के लिए उत्सुक थे. दोनों ही खिलाड़ियों के बीच कड़ी प्रतिद्वंद्विता रही है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज के दौरान पुजारा ने हेजलवुड को अपनी तकनीक से काफी परेशान किया था. उन्होंने पूरी सीरीज में डटकर हेजलवुड का सामना किया था. हालांकि हेजलवुड ने पुजारा को कई बार आउट किया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का ये तेज गेंदबाज मानता है कि पुजारा को आउट करना काफी मुश्किल है.

हेजलवुड ने जब ऐलान किया कि वह इस बार आईपीएल में नहीं खेलेंगे तो ट्विटर पर फैन्स कयास लगाने लगे कि उन्होंने पुजारा के कारण तो अपना नाम वापस नहीं लिया है. ट्विटर पर कई तरह के मीम्स पोस्ट होने लगे. एक यूजर ने लिखा कि लगता है हेजलवुड पुजारा से डर गए और वह उन्हें नेट्स पर बॉलिंग करना नहीं चाहते थे.

वहीं, हेजलवुड ने साफ कर दिया है टी20 वर्ल्ड कप और एशेज के कारण उन्होंने आईपीएल से हटने का फैसला किया है. साथ ही, वह बायो बबल से दूर रहकर अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं.

जमकर अभ्यास कर रहे पुजारा

चेतेश्वर पुजारा 7 साल बाद टूर्नामेंट में वापसी कर रहे हैं. पुजारा ने आखिरी बार आईपीएल में 2014 में खेला था. पुजारा इस बार खुद को साबित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए वे जमकर प्रैक्टिस कर रहे हैं.

पुजारा ने टेस्ट मैचों के मुकाबले अपने स्टांस (बैटिंग के दौरान खड़े होने का स्टाइल) को बदल दिया है. पुजारा नेट्स में दीपक चाहर, कर्ण शर्मा जैसे गेंदबाजों की गेंदों पर छक्के भी जड़े.