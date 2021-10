RCB के इस तूफानी गेंदबाज के पास इतिहास रचने का मौका, टूट सकता 8 साल पुराना रिकॉर्ड

इंडिन प्रीमियर लीग (IPL) के 14वें सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का प्रदर्शन शानदार रहा है. विराट कोहली की कप्तानी वाली इस टीम ने अब तक 7 मुकाबले जीते हैं और वह प्लेऑफ में पहुंचने की दहलीज पर है. आरसीबी के इस बेहतरीन प्रदर्शन में दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल का अहम योगदान रहा है.

30 साल के हर्षल ने अब तक 11 मैचों में 13.30 की औसत से सबसे ज्यादा 26 विकेट चटकाए हैं. इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 27 रन देकर 5 विकेट रहा है. साथ ही, उन्होंने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ मुकाबले में हैट्रिक भी ली थी. हर्षल के बाद दिल्ली कैपिटल्स (DC) के आवेश खान 18 विकटों के साथ इस सीजन सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में दूसरे स्थान पर हैं.

मौजूदा परिस्थिति में यह लगभग तय है कि हर्षल पटेल के पास ही पर्पल कैप रहने वाली है. लेकिन, हर्षल पटेल की नजरें आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने पर होंगी, जिससे वह महज 7 विकेट दूर हैं. आईपीएल के इतिहास में अभी ड्वेन ब्रावो एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के ऑलराउंडर ब्रावो ने 2013 में 32 विकेट चटकाए थे.

आरसीबी की टीम को लीग स्टेज में तीन मैच और खेलने हैं. साथ ही, आरसीबी का प्लेऑफ में पहुंचने भी लगभग तय है. ऐसे में हर्षल पटेल के पास ब्रावो का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कम से कम चार मैच मिल सकते है. इस सीजन में हर्षल ने हर दो मैच में पांच के करीब विकेट लिए हैं इस हिसाब से इन चार मैचों में वो आसानी से सात विकेट लेकर इतिहास रच सकते हैं.

...चहल को इस मामले में छोड़ा पीछे

राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ आरसीबी के पिछले मैच में हर्षल पटेल ने एक खास उपलब्धि हासिल की थी. हर्षल आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले अनकैप्ड गेंदबाज बन गए थे. इस मामले में उन्होंने अपनी टीम के साथी गेंदबाज युजवेंद्र चहल को पीछे छोड़ दिया था. चहल ने आईपीएल 2015 में 23 विकेट चटकाए थे. साथ ही हर्षल पटेल अब आरसीबी के लिए एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन चुके हैं.

Most no. of wickets in an #IPL season for an RCB bowler. ✅

Most no. of wickets in an #IPL season by an uncapped player. ✅

Still the purple cap holder. 😎



Tearing up records! 🙌🏻#PlayBold #WeAreChallengers #IPL2021 pic.twitter.com/DrM3vOj9xn