IPL: राजस्थान रॉयल्स ने दी भावुक विदाई तो बेन स्टोक्स बोले- जाने का है दुख

राजस्थान रॉयल्स के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन से बाहर हो गए हैं. राजस्थान ने अपने इस धाकड़ ऑलराउडंर को भावुक विदाई दी. बता दें कि स्टोक्स की उंगली में फ्रैक्चर है. पहले ये फैसला लिया गया था कि वह टीम के साथ बने रहेंगे लेकिन उनकी चोट पर आई अपडेट के बाद उन्हें वापस इंग्लैंड बुला लिया गया है.

बेन स्टोक्स पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में चोटिल हो गए थे. पंजाब के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल के कैच को लपकने के लिए डाइव लगाते समय स्टोक्स को चोट लग गई थी. उनके इंग्लैंड जाने से पहले राजस्थान रॉयल्स ने ऐसी विदाई दी, जिससे सभी भावुक हो गए.

