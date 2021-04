IPL: बॉल पकड़ने के लिए 'तैराक' बने बोल्ट, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़

आईपीएल-14 के 9वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस (MI) ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 13 रनों से हरा दिया. मुंबई की जीत में तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट की अहम भूमिका रही. बोल्ट ने 28 रन देकर तीन विकेट चटकाए. लेकिन गेंदबाजी से ज्यादा ट्रेंट बोल्ट की फील्डिंग सुर्खियों में है.

दरअसल, पांचवें ओवर में क्रुणाल पंड्या की गेंद पर डेविड वॉर्नर ने लॉन्ग-ऑफ बांउड्री की तरफ शॉट खेला. मिड-ऑफ पर मौजूद ट्रेंट बोल्ट ने गेंद को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सके. लेकिन जिस तरीके से उन्होंने गेंद को रोकने की कोशिश की, वो मजेदार है.

गेंद बोल्ट की दाईं ओर से निकल रही थी और वह असमंजस में पड़ गए कि डाइव लगाया जाए या नहीं... तभी वह अपना संतुलन खो बैठे और ऐसा लगा कि बोल्ट किसी तैराक की तरह अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए डाइव लगा रहे हों. फिर भी वह गेंद तक पहुंच नहीं पाए. गेंद सीमा पार चली गई.

ट्रेंट बोल्ट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. फैन्स बोल्ट की इस कोशिश पर जमकर मजे ले रहे हैं. साथ ही सोशल मीडिया पर मीम्स की भी बाढ़ आ गई है.

Boult was swimming in the air... #MIvsSRH

#MIvsSRH #IPL2021

Trent Boult copying our meme template all the way 😂😂 pic.twitter.com/OX5RrfpyZg