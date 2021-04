IPL: संजू ने नहीं दिखाया 16.25 करोड़ के प्लेयर पर भरोसा..! सिंगल नहीं लेने पर छिड़ी बहस

राजस्थान रॉयल्स (RR) के कप्तान संजू सैमसन ने 119 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके. वानखेड़े स्टेडियम में हुए रोमांचक मुकाबले में पंजाब ने राजस्थान को चार रनों से हरा दिया. हार के बाद संजू सैमसन के सिंगल नहीं लेने को लेकर बहस छिड़ गई. पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने सैमसन के रन नहीं लेने के फैसले को सही ठहराया है. वहीं, साउथ अफ्रीका के दिग्गज गेंदबाज डेल स्टेन का मानना था कि सैमसन को सिंगल लेना चाहिए था.

दरअसल, राजस्थान को आखिरी ओवर में जीत के लिए 13 रनों की दरकार थी. अर्शदीप सिंह की पहली चार गेंदों पर आठ रन बने, जिसके बाद अंतिम दो गेंदों पर पांच रन चाहिए थे. पांचवीं गेंद को सैमसन ने वाइड लॉन्ग-ऑफ की तरफ खेला. क्रिस मॉरिस आधी पिच तक दौड़ चुके थे, मगर सैमसन ने सिंगल लेने से मना कर दिया. मॉरिस सैमसन के इस फैसले से नाखुश दिखे. अब आखिरी गेंद पर 5 रनों की जरूरत थी, लेकिन छक्का लगाने के चक्कर में सैमसन कैच आउट हो गए.

संजय मांजरेकर ने ईएसपीएनक्रिकइंफो से कहा, 'इस बात की ज्यादा संभावनाएं थी कि संजू सैमसन आखिरी गेंद पर सिक्स लगाएंगे. बजाय इस बात की कि नए बल्लेबाज क्रिस मॉरिस चौका जड़ेंगे. सैमसन फॉर्म में थे, जिसके चलते आखिरी गेंद पर अपने पास स्ट्राइक रखने का उनका फैसला सही था.'

दूसरी तरफ डेल स्टेन ने कहा, 'संजू सैमसन में गेंद को आसानी से मैदान के बाहर भेजने की काबिलियत है. लेकिन दूसरे छोर पर मौजूद क्रिस मॉरिस में भी बड़ा शॉट खेलने की क्षमता है. संभवतः सैमसन का सिंगल नहीं लेने का निर्णय गलत था.'

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने 20 ओवरों में 221/6 का विशाल स्कोर खड़ा किया. कप्तान केएल राहुल ने सबसे ज्यादा 91 रन बनाए. दीपक हुड्डा ने 64 और क्रिस गेल 40 रनों की पारियां खेलीं. राजस्थान के लिए चेतन सकारिया ने सबसे ज्यादा तीन विकेट लिए.

जवाब में राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवरों में 217/7 रन बना सकी. कप्तान संजू सैमसन ने 63 गेंदों में 119 रनों की पारी खेली. सैमसन‌ के आईपीएल करियर का यह तीसरा शतक था. पंजाब किंग्स की ओर से अर्शदीप सिंह ने तीन और मोहम्मद शमी ने दो विकेट चटकाए. संजू सैमसन को 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया.

This one went down to the wire! Sanju goes for the big shot over cover, but doesn't get all of it. Taken. @PunjabKingsIPL win by 4 runs.#VIVOIPL #RRvPBKS pic.twitter.com/HklxqlAGY2