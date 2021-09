रोहित शर्मा ने IPL में हासिल की खास उपलब्धि .... ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज

मुंबई इंडियंस (MI) के कप्तान रोहित शर्मा ने एक खास उपलब्धि हासिल की है. रोहित आईपीएल में किसी एक टीम के खिलाफ हजार रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. गुरुवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ अपना 18वां रन बनाते ही उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की.

रोहित शर्मा के नाम अब कोलकाता के खिलाफ 29 पारियों में 1015 रन हो गए हैं. इस दौरान उनका औसत 46.13 का रहा है. इसके अलावा रोहित ने केकेआर के खिलाफ अपने 100 चौके भी पूरे किए. वह केकेआर के खिलाफ सौ चौके जड़ने वाले पहले बल्लेबाज हैं.

आईपीएल में एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में डेविड वॉर्नर दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ अबतक 943 रन बनाए हैं. इस सूची में तीसरा स्थान भी डेविड वॉर्नर का ही है. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के इस ओपनर ने अब तक कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 915 रन बटोरे हैं.

रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में 33 रनों की पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 30 गेंदों का सामना करते हुए चार चौके लगाए. ऑफ स्पिनर सुनील नरेन ने रोहित शर्मा को शुभमन गिल के हाथों कैच कराकर उनकी पारी का अंत किया. आईपीएल के इतिहास में रोहित रिकॉर्ड सातवीं बार सुनील नरेन का शिकार बने हैं.

