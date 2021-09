RCB को मिली हार... पर KKR के इस गेंदबाज से खुश कोहली, जानें क्यों

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (RCB) के कप्तान विराट कोहली ने IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ मिली 9 विकेट से हार के बाद कहा कि यह मैच उनकी टीम के लिए आंखें खोलने वाला रहा. केकेआर ने आंद्रे रसेल (9 रन पर 3 विकेट) और वरुण चक्रवर्ती (13 रन पर 3 विकेट) की उम्दा गेंदबाजी से आरसीबी को 19 ओवरों में 92 रनों पर ढेर कर दिया. लोकी फर्ग्यूसन ने भी 24 रन देकर 2 विकेट हासिल किए. सलामी बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल (22) के अलावा आरसीबी का कोई बल्लेबाज 20 रन के आंकड़े को पार नहीं कर पाया.

इसके जवाब में केकेआर ने सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल (48) और पदार्पण कर रहे वेंकटेश अय्यर (नाबाद 41) के बीच पहले विकेट की 82 रनों की साझेदारी की बदौलत 10 ओवरों में ही एक विकेट पर 94 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की.

Varun Chakravarthy is adjudged Man of the Match for his brilliant bowling figures of 3/13 👏👏#KKRvRCB #VIVOIPL pic.twitter.com/PPzlFXbYgm