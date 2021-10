IPL: रिव्यू ना लेने की गलती कर बैठे मयंक, ‘LORD SHARDUL’ ने एक ओवर में झटके 2 विकेट

आईपीएल 2021 में गुरुवार को खेले गए चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के मुकाबले में कई दिलचस्प लम्हे देखने को मिले. 135 रनों का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम को तेज शुरुआत मिले, लेकिन चेन्नई के शार्दुल ठाकुर ने पंजाब को डबल झटका दिया.



शार्दुल ठाकुर पांचवें ओवर में गेंदबाजी करने आए, उन्हें पहली ही बॉल पर चौका पड़ा. लेकिन इसके एक बॉल बाद ही उन्होंने मयंक अग्रवाल को चलता किया. मयंक के पैड पर गेंद लगी थी, लेकिन उन्होंने कोई रिव्यू नहीं लिया और सीधे पवेलियन चल दिए.

