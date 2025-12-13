scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मैं ल‍ियोनेल मेसी और फैन्स से माफी मांगती हूं', कोलकाता स्टेडियम में हंगामे के बाद CM ममता बनर्जी का इमोशनल पोस्ट, जांच कमेटी गठित

कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में शन‍िवार को हुई व्यवस्था के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लियोनेल मेसी और उनके फैन्स से माफी मांगी है. दरअसल, प्रीमियम टिकट खरीदकर आए हजारों फैन्स तब नाराज हो गए, जब मेसी महज 10 मिनट से भी कम समय में मैदान छोड़कर चले गए. इससे गुस्साए दर्शकों ने विरोध प्रदर्शन किया, बोतलें फेंकीं और कई होर्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया.

Advertisement
X
ममता बनर्जी ने ल‍ियोनेल मेसी और उनके फैन्स से माफी मांगी है (Photo: ITG)
ममता बनर्जी ने ल‍ियोनेल मेसी और उनके फैन्स से माफी मांगी है (Photo: ITG)

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार (13 द‍िसंबर) को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में फुटबॉल दिग्गज लियोनेल मेसी से जुड़े इवेंट के दौरान हुई अव्यवस्था पर गहरी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि वह इस कुप्रबंधन से 'बेहद व्यथित और स्तब्ध' हैं और इस घटना के लिए उन्होंने अर्जेंटीना के स्टार मेसी के साथ-साथ खेल प्रेमियों और फैन्स से माफी मांगी.

ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर किए गए एक पोस्ट में बताया कि वह हजारों फुटबॉल प्रेमियों के साथ विवेकानंद युवभारती क्रीड़ांगन (साल्ट लेक स्टेडियम) की ओर जा रही थीं, तभी वहां अव्यवस्था और भीड़ के बेकाबू होने की खबरें सामने आईं.

मुख्यमंत्री ने लिखा- आज साल्ट लेक स्टेडियम में जो कुप्रबंधन देखने को मिला, उससे मैं बेहद व्यथित और स्तब्ध हूं. इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए मैं लियोनेल मेसी, सभी खेल प्रेमियों और उनके प्रशंसकों से दिल से माफी मांगती हूं.

सम्बंधित ख़बरें

Video: बोतलें फेंकी, सीटें तोड़ीं... कोलकाता में फूटा मेसी के फैंस का गुस्सा  
Stadium_Ruckus
पोस्टर फाड़े, बोतलें फेंकी, Messi के लिए फैंस का हंगामा 
Lionel Messi arrives in Kolkata for India tour
मेसी के कोलकाता इवेंट में क्या हुआ, क्यों मची अफरातफरी? ये है बवाल की पूरी कहानी 
Lionel Messi
बोतलें फेंकी, पोस्टर फाड़े... कोलकाता में बेकाबू हुए मेसी के फैन्स, स्टेडियम में 10 मिनट ही रुके फुटबॉलर 
Shahrukh Khan,Lionel Messi
फुटबॉल के 'किंग' लियोनेल मेसी से मिले शाहरुख, अबराम का रिएक्शन वायरल 

मुख्यमंत्री ने कलकत्ता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस आशिम कुमार रे की अगुवाई में एक हाई-लेवल जांच कमेटी बनाने की घोषणा की, जिसमें राज्य के चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (होम एंड हिल अफेयर्स) सदस्य होंगे. पैनल को डिटेल में जांच करने, ज‍िम्मेदारी तय करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुधार के उपाय सुझाने का काम सौंपा गया है. 
यह भी पढ़ें: ल‍ियोनेल मेसी के लिए हनीमून कैंसिल! कपल ने कोलकाता में दिखाई गजब की दीवानगी, VIDEO

Advertisement

BJP ने दिया मेसी वाले मामले में र‍िएक्शन 
BJP की पश्चिम बंगाल इकाई ने मेसी के इवेंट में हुई अव्यवस्था पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और तृणमूल सरकार पर कुप्रबंधन का आरोप लगाया और कहा कि उसने बंगाल की ऐतिहासिक फुटबॉल संस्कृति को नष्ट कर दिया है. 
यह भी पढ़ें: ल‍ियोनेल मेसी के कोलकाता इवेंट में क्या हुआ, क्यों मची अफरातफरी... जानें बवाल की पूरी कहानी

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @BJP4Bengal ने बंगाली सिनेमा की क्लासिक फिल्म धन्यि मेये के मशहूर गीत का हवाला दिया, जिसमें महान अभिनेता उत्तम कुमार नजर आए थे और जिसकी कहानी में फुटबॉल की अहम भूमिका थी.

स्टेडियम में बेकाबू भीड़ का वीडियो साझा करते हुए पोस्ट में लिखा गया, “सब खेलार सेरा बांगालिर तुमी फुटबॉल. बंगाल और फुटबॉल हमेशा एक-दूसरे के पर्याय रहे हैं. लेकिन जब से @MamataOfficial सत्ता में आईं, यह संस्कृति पूरी तरह से बर्बाद हो गई. अब फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला एक स्टार खिलाड़ी फुटबॉल के शहर में आया और यहां पूरी तरह कुप्रबंधन देखने को मिला. क्या यह बंगाली पहचान के हर पहलू, खासकर फुटबॉल के प्रति हमारे प्रेम को खत्म करने की साजिश है? 

अमित मालवीय ने घटना को बताया ‘बड़ा अपमान’ और ‘मेजर स्कैम’

Advertisement

बीजेपी के राष्ट्रीय आईटी प्रमुख अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस घटना को लेकर ममता सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने इसे “बड़ा अपमान” और “मेजर स्कैम” करार दिया. मालवीय ने आरोप लगाया कि 70 फुट की एक प्रतिमा लगाए जाने के बाद राजनीतिक कारणों से लियोनेल मेसी को कोलकाता लाया गया. उन्होंने दावा किया कि 8,000 से 10,000 रुपये तक के टिकट खरीदने वाले दर्शकों को गुमराह किया गया.


अमित मालवीय ने कहा- बेहद खराब प्रबंधन के कारण मेसी को कार्यक्रम में रुकने तक नहीं दिया गया और उन्हें वहां से ले जाया गया. इसके बाद लोग स्टेडियम के मैदान में उतर आए, कुर्सियों में तोड़फोड़ की और पोस्टर फाड़ दिए. भगवान की कृपा से कोई बड़ी त्रासदी नहीं हुई. उन्होंने इस पूरे मामले की जिम्मेदारी तय करने की मांग करते हुए राज्य के खेल मंत्री अरूप बिस्वास से इस्तीफा देने की मांग भी की.

मेसी के इंडिया टूर का पहला पड़ाव था कोलकाता... अब कहां जाएंगे
लियोनेल मेसी GOAT India Tour 2025 भारत दौरे का पहला पड़ाव कोलकाता था. इस दौरे में हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली भी शामिल हैं. मेसी 13 दिसंबर की आधी रात के बाद कोलकाता पहुंचे थे, जहां हवाई अड्डे के बाहर भारी संख्या में प्रशंसक उन्हें देखने के लिए उमड़े थे.

Advertisement

इससे पहले मेसी ने लेक टाउन स्थित श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब में पश्चिम बंगाल के मंत्री सुजीत बोस और अभिनेता शाहरुख खान के साथ वर्चुअल माध्यम से 70 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था. उनका मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली से मुलाकात का कार्यक्रम भी तय था.

हालांकि, स्टेडियम में हुई अव्यवस्था और सुरक्षा को लेकर पैदा हुई चिंताओं के बाद मेसी ने अपना दौरा समय से पहले ही समाप्त कर दिया. रिपोर्ट के मुताबिक, वह तय समय से पहले हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गए, जिससे उनके बाकी कार्यक्रम अधूरे रह गए, और इसके बाद वह हैदराबाद के लिए रवाना हो गए.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement