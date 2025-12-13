पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार (13 द‍िसंबर) को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में फुटबॉल दिग्गज लियोनेल मेसी से जुड़े इवेंट के दौरान हुई अव्यवस्था पर गहरी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि वह इस कुप्रबंधन से 'बेहद व्यथित और स्तब्ध' हैं और इस घटना के लिए उन्होंने अर्जेंटीना के स्टार मेसी के साथ-साथ खेल प्रेमियों और फैन्स से माफी मांगी.

ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर किए गए एक पोस्ट में बताया कि वह हजारों फुटबॉल प्रेमियों के साथ विवेकानंद युवभारती क्रीड़ांगन (साल्ट लेक स्टेडियम) की ओर जा रही थीं, तभी वहां अव्यवस्था और भीड़ के बेकाबू होने की खबरें सामने आईं.

मुख्यमंत्री ने लिखा- आज साल्ट लेक स्टेडियम में जो कुप्रबंधन देखने को मिला, उससे मैं बेहद व्यथित और स्तब्ध हूं. इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए मैं लियोनेल मेसी, सभी खेल प्रेमियों और उनके प्रशंसकों से दिल से माफी मांगती हूं.

मुख्यमंत्री ने कलकत्ता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस आशिम कुमार रे की अगुवाई में एक हाई-लेवल जांच कमेटी बनाने की घोषणा की, जिसमें राज्य के चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (होम एंड हिल अफेयर्स) सदस्य होंगे. पैनल को डिटेल में जांच करने, ज‍िम्मेदारी तय करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुधार के उपाय सुझाने का काम सौंपा गया है.

I am deeply disturbed and shocked by the mismanagement witnessed today at Salt Lake Stadium. I was on my way to the stadium to attend the event along with thousands of sports lovers and fans who had gathered to catch a glimpse of their favourite footballer, Lionel Messi.



I… — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) December 13, 2025

BJP ने दिया मेसी वाले मामले में र‍िएक्शन

BJP की पश्चिम बंगाल इकाई ने मेसी के इवेंट में हुई अव्यवस्था पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और तृणमूल सरकार पर कुप्रबंधन का आरोप लगाया और कहा कि उसने बंगाल की ऐतिहासिक फुटबॉल संस्कृति को नष्ट कर दिया है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @BJP4Bengal ने बंगाली सिनेमा की क्लासिक फिल्म धन्यि मेये के मशहूर गीत का हवाला दिया, जिसमें महान अभिनेता उत्तम कुमार नजर आए थे और जिसकी कहानी में फुटबॉल की अहम भूमिका थी.

स्टेडियम में बेकाबू भीड़ का वीडियो साझा करते हुए पोस्ट में लिखा गया, “सब खेलार सेरा बांगालिर तुमी फुटबॉल. बंगाल और फुटबॉल हमेशा एक-दूसरे के पर्याय रहे हैं. लेकिन जब से @MamataOfficial सत्ता में आईं, यह संस्कृति पूरी तरह से बर्बाद हो गई. अब फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला एक स्टार खिलाड़ी फुटबॉल के शहर में आया और यहां पूरी तरह कुप्रबंधन देखने को मिला. क्या यह बंगाली पहचान के हर पहलू, खासकर फुटबॉल के प्रति हमारे प्रेम को खत्म करने की साजिश है?

Sob Khelar sera Bangalir Tumi Football.



Bengal and football were always synonymous. But then @MamataOfficial came to power and that culture was completely destroyed.



Now a World Cup winning football star has come to the city of football, and there is complete mismanagement.… pic.twitter.com/4SZlvKx3KG — BJP West Bengal (@BJP4Bengal) December 13, 2025

अमित मालवीय ने घटना को बताया ‘बड़ा अपमान’ और ‘मेजर स्कैम’

बीजेपी के राष्ट्रीय आईटी प्रमुख अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस घटना को लेकर ममता सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने इसे “बड़ा अपमान” और “मेजर स्कैम” करार दिया. मालवीय ने आरोप लगाया कि 70 फुट की एक प्रतिमा लगाए जाने के बाद राजनीतिक कारणों से लियोनेल मेसी को कोलकाता लाया गया. उन्होंने दावा किया कि 8,000 से 10,000 रुपये तक के टिकट खरीदने वाले दर्शकों को गुमराह किया गया.

Such a huge disgrace in the heart of Kolkata will remain etched in the pages of history forever!



Purely for political reasons, an internationally renowned player like Lionel Messi was brought to Kolkata after the installation of a bizarre 70-foot statue of him. People were then… pic.twitter.com/pVHOYDtGns — Amit Malviya (@amitmalviya) December 13, 2025



अमित मालवीय ने कहा- बेहद खराब प्रबंधन के कारण मेसी को कार्यक्रम में रुकने तक नहीं दिया गया और उन्हें वहां से ले जाया गया. इसके बाद लोग स्टेडियम के मैदान में उतर आए, कुर्सियों में तोड़फोड़ की और पोस्टर फाड़ दिए. भगवान की कृपा से कोई बड़ी त्रासदी नहीं हुई. उन्होंने इस पूरे मामले की जिम्मेदारी तय करने की मांग करते हुए राज्य के खेल मंत्री अरूप बिस्वास से इस्तीफा देने की मांग भी की.

मेसी के इंडिया टूर का पहला पड़ाव था कोलकाता... अब कहां जाएंगे

लियोनेल मेसी GOAT India Tour 2025 भारत दौरे का पहला पड़ाव कोलकाता था. इस दौरे में हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली भी शामिल हैं. मेसी 13 दिसंबर की आधी रात के बाद कोलकाता पहुंचे थे, जहां हवाई अड्डे के बाहर भारी संख्या में प्रशंसक उन्हें देखने के लिए उमड़े थे.

इससे पहले मेसी ने लेक टाउन स्थित श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब में पश्चिम बंगाल के मंत्री सुजीत बोस और अभिनेता शाहरुख खान के साथ वर्चुअल माध्यम से 70 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था. उनका मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली से मुलाकात का कार्यक्रम भी तय था.

हालांकि, स्टेडियम में हुई अव्यवस्था और सुरक्षा को लेकर पैदा हुई चिंताओं के बाद मेसी ने अपना दौरा समय से पहले ही समाप्त कर दिया. रिपोर्ट के मुताबिक, वह तय समय से पहले हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गए, जिससे उनके बाकी कार्यक्रम अधूरे रह गए, और इसके बाद वह हैदराबाद के लिए रवाना हो गए.



