ल‍ियोनेल मेसी के लिए हनीमून कैंसिल! कपल ने कोलकाता में दिखाई गजब की दीवानगी, VIDEO

Messi India GOAT Tour: लियोनेल मेसी, फुटबॉल जगत के इस समय के सबसे बड़े स्टार्स में से एक... वो इन दिनों भारत दौरे पर हैं. GOAT India Tour 2025 के तहत अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के कोलकाता पहुंचते ही शहर में गजब का उत्साह देखने को मिला. वहीं उन्हें देखने के लिए एक कपल ने तो अपना हनीमून तक कैंस‍िल कर दिया.

ल‍ियोनेल मेसी के लिए कपल ने अपना हनीमून कैंस‍िल कर दिया (Photo: ITG)
Lionel Messi India GOAT Tour: स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी GOAT India Tour 2025 के तहत की भारत दौरे पर हैं. उनको लेकर फैन्स में जबरदस्त और गजब का तूफाी उत्साह देखने को मिल रहा है. इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के एक मेसी फैन ने ऐसा कदम उठाया, जिसने सभी का ध्यान खींच लिया. फैन ने बताया कि उन्होंने हाल ही में शादी की है, लेकिन मेसी के आने की खबर मिलते ही हनीमून की योजना रद्द कर दी. इस कपल ने बताया कि उन्होंने यह कदम क्यों उठाया. 

महिला फैन ने कहा- पिछले शुक्रवार हमारी शादी हुई, लेकिन मेसी के कोलकाता आने की वजह से हमने हनीमून कैंसिल कर दिया. हमारे लिए मेसी को देखना ज्यादा अहम है. हम 2010 से उन्हें फॉलो कर रहे हैं.

वहीं एक अन्य फैन ने भी कहा कि वे पिछले 10-12 सालों से मेसी के खेल के दीवाने हैं और उन्हें सामने से देखने को लेकर बेहद उत्साहित हैं. आखि‍री बार वो कोलकाता आए थे, तो हम उनको नहीं देख पाए थे, तो हम बहुत छोटे थे. लेकिन जब पता चला कि मेसी आने वाले हैं तो पहले से ही तय कर लिया था कि ट‍िकट लेकर उनको ही देखना है. 

पुरुष फैन ने कहा- 5 द‍िसंबर को हमारी लव कम अरेंज मैर‍िज हुई थी. उसके बाद हमारा हनीमून का प्लान था, लेकिन हमने कैंस‍िल कर दिया, ये हमारे लिए ज्यादा बड़ा इवेंट है. हम उनको लगातार फॉलो कर रहे हैं, वो जहां जाते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, वो जिस क्लब में खेलते हैं, उनको हम देखते हैं.  मेसी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फैंस उनके लिए अपनी जिंदगी के खास पल तक बदलने को तैयार हैं.

शन‍िवार तड़के कोलकाता पहुंचे मेसी 
GOAT India Tour 2025 के तहत अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के कोलकाता पहुंचते ही शहर में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. दिसंबर की ठंड और आधी रात का वक्त भी मेसी के दीवानों को नहीं रोक सका. हजारों फैन्स शुक्रवार देर रात से एयरपोर्ट पर डटे रहे और शनिवार तड़के 2.26 बजे जैसे ही मेसी का विमान उतरा, पूरा इलाका नारों, झंडों और मोबाइल फ्लैशलाइट से गूंज उठा.

messi

इंटरनेशनल अराइवल्स के गेट नंबर-4 के बाहर हालात किसी उत्सव से कम नहीं थे. फैन्स एक झलक पाने के लिए गेट बदल-बदलकर दौड़ते दिखे. बच्चों को कंधों पर बैठाया गया, ढोल-नगाड़े बजे और ‘मेसी-मेसी’ के नारे देर रात तक गूंजते रहे. कड़ी सुरक्षा के बीच मेसी को VIP गेट से बाहर निकाला गया और भारी काफिले के साथ होटल ले जाया गया, जहां भी बड़ी संख्या में लोग इंतजार करते नजर आए.

 

