ल‍ियोनेल मेसी के कोलकाता इवेंट में क्या हुआ, क्यों मची अफरातफरी... जानें बवाल की पूरी कहानी

कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम (विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन (VYBK) ) में ल‍ियोनेल मेसी के पहुंचने पर भारी अव्यवस्था नजर आई. मेसी जब सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे तो उनकी झलक ना द‍िखने पर फैन्स ने बोतलें फेंकी, पोस्टर फाड़ दिए और वो बेकाबू हो गए. इसके बाद मेसी स्टेडियम में 10 मिनट ही रुके.

ल‍ियोनेल मेसी के कोलाकाता इवेंट में मचा बवाल (Photo: Screengrab)
स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी GOAT India Tour 2025 के तहत की भारत दौरे पर हैं. वह शन‍िवार तड़के कोलकाता पहुंचे. लेकिन मेसी का छोटा सा दौरा अफरा-तफरी में बदल गया. इस दौरान जो कुछ हुआ, वह वाकई शर्मनाक था. फैन्स को मेसी की झलक देखने को नहीं म‍िली, इसके बाद वो बौखला गए.

शनिवार सुबह साल्ट लेक स्टेडियम (विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन (VYBK))  में मेसी महज कुछ मिनट के लिए नजर आए, लेकिन ज्यादातर फैन्स उन्हें देख भी नहीं पाए. गुस्साए दर्शकों ने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया, जिससे हालात बेकाबू हो गए.जो दिन फुटबॉल प्रेमियों के लिए यादगार होना था, वह अव्यवस्था और नाराजगी में बदल गया. स्टेडियम के अंदर ‘कम मेसी और ज्यादा हंगामा’ देखने को मिला.

मेसी के टनल से निकलते ही हालात बिगड़ गए. बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन सके, क्योंकि हंगामे के चलते इवेंट बीच में ही रोकना पड़ा.

स्थिति इतनी खराब हो गई कि ‘GOAT टूर’ के आयोजक शतद्रु दत्ता और सुरक्षा कर्मियों को मेसी को तुरंत बाहर निकालना पड़ा. PTI की रिपोर्ट के मुताब‍िक- आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने सुरक्षा तोड़कर मैदान में प्रवेश कर लिया.

4,500 से 10,000 रुपये तक के टिकट खरीदने वाले फैन्स ने बोतलें फेंकी और सीटें तोड़ दीं. पुलिस को हालात संभालने के लिए दखल देना पड़ा.एक नाराज फैन अजय शाह ने कहा कि उन्होंने 5,000 रुपये का टिकट खरीदा, लेकिन मेसी की झलक तक देखने को नहीं मिली. 

सॉल्टलेक स्टेडियम में अफरातफरी 
सॉल्टलेक स्टेडियम में स्टेडियम के अंदर के चौंकाने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए. इन तस्वीरों में गुस्साए फैन्स, टूटे हुए साइनबोर्ड और इधर-उधर फेंकी जा रही चीजें साफ नजर आईं. ये दृश्य मेसी के कोलकाता पहुंचने पर बने जश्न के माहौल से बिल्कुल उलट थे और दिन का माहौल पूरी तरह बदल गया.
 

मेसी का दौरा कोलकाता में नेताओं और एक्ट्रेस के लिए सीम‍ित?
फैन्स  के एक वर्ग ने खुलकर नाराजगी जताई और आरोप लगाया कि मेसी का दौरा सिर्फ नेताओं और फिल्मी सितारों तक सीमित रह गया, जबकि आम समर्थकों को किनारे कर दिया गया. कई लोगों ने कहा कि वे महीनों से इस इवेंट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आखिर में खुद को ठगा हुआ महसूस किया. कुछ फैन्स  ने खराब इंतजामों का आरोप लगाते हुए इस पूरे कार्यक्रम को ‘स्कैम’ तक बता दिया.

एक फैन ने मेसी के स्टेडियम से जाने के बाद कहा, “मेसी के आसपास सिर्फ नेता और अभिनेता थे. फिर हमें क्यों बुलाया गया? हमने 12 हजार रुपये का टिकट लिया, लेकिन उनका चेहरा तक नहीं देख पाए.”

इससे पहले दिन में कोलकाता ने मेसी का जोरदार स्वागत किया था. यह उनके तीन दिवसीय भारत दौरे का पहला पड़ाव था, जिसमें हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली भी शामिल हैं. 13 दिसंबर की आधी रात के बाद मेसी के कोलकाता पहुंचते ही एयरपोर्ट के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई थी, जो एक दशक से ज्यादा समय बाद उनकी वापसी को लेकर उत्साहित थी.

दिन की शुरुआत लेक टाउन स्थित श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब में जश्न के माहौल के साथ हुई, जहां मेसी ने वर्चुअली 70 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया. इस मौके पर पश्चिम बंगाल के मंत्री सुजीत बोस और बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान मौजूद थे. मेसी का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली से मिलने का भी कार्यक्रम था, लेकिन स्टेडियम में हुए हंगामे और सुरक्षा कारणों के चलते मेसी तय समय से पहले ही कोलकाता एयरपोर्ट रवाना हो गए और हैदराबाद के लिए उड़ान भर ली.

---- समाप्त ----
