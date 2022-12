FIFA World Cup USA vs Netherlands: अमेरिका का सपना टूटा, नीदरलैंड्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी

FIFA World Cup USA vs Netherlands: कतर की मेजबानी में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 सीजन में शनिवार (3 दिसंबर) को प्री-क्वार्टर फाइनल का पहला मैच खेला गया. यह मैच अमेरिका और नीदरलैंड्स के बीच खेला गया, जो काफी रोमांचक रहा. इस मैच में नीदरलैंड्स ने 3-1 से शानदार जीत दर्ज की और वह क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है.

बता दें कि नीदरलैंड्स की टीम पिछले वर्ल्ड कप 2018 में क्वालीफाई नहीं सकी थी. यह टीम तीन बार 1974, 1978 और 2010 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी, लेकिन हर बार उप विजेता ही रही. इस बार नीदरलैंड्स की टीम के पास खिताब जीतने का सुनहरा मौका है.

वहीं, दूसरी ओर अमेरिकी टीम का क्वार्टरफाइनल में पहुंचने का सपना टूट गया है. उसने इससे पहले 2002 के वर्ल्ड कप में यह उपलब्धि हासिल की थी. उसके बाद से अमेरिकी टीम कभी किसी भी वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंची है.

मैच में इस तरह हुए गोल

पहला गोल: 10वें मिनट में डम्फ्रीज के असिस्ट पर डिपाय ने दागा

दूसरा गोल: 45+1वें मिनट में डम्फ्रीज के असिस्ट पर ही ब्लिंड ने गोल किया

तीसरा गोल: 76वें मिनट में अमेरिका के लिए हाजी राइट ने दागा

चौथा गोल: 81वें मिनट में नीदरलैंड्स के लिए डम्फ्रीज ने गोल किया

डेपाय ने पहला, तो ब्लिंड ने दूसरा गोल दागा

प्री-क्वार्टर फाइनल के पहले मुकाबले में नीदरलैंड्स की टीम शुरुआत से ही अमेरिका पर हावी रही थी. मैच का पहला गोल 10वें मिनट में ही आ गया था. यह गोल नीदरलैंड्स के लिए मेम्फिस डिपाय ने दागा था. स्पेनिश क्लब बार्सिलोना के लिए खेलने वाले डिपाय के इस गोल को डेनजेल डम्फ्रीज ने असिस्ट किया था.

