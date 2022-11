FIFA World Cup 2022: चार बार की चैम्पियन जर्मनी की बढ़ी मुश्किल, स्पेन से मुकाबला बराबरी पर छूटा

फीफा वर्ल्ड कप 2022 में जर्मनी के लिए अगले दौर में जाने का रास्ता थोड़ा मुश्किल हो गया है. रविवार (27 नवंबर) की देर रात अल बेयत स्टेडियम में खेल गए ग्रुप-ई के मुकाबले में जर्मनी और 2010 की चैम्पियन टीम स्पेन का मुकाबला 1-1 से बराबरी पर छूटा. खास बात यह है कि मुकाबले में दोनों गोल सब्टीट्यूट प्लेयर्स ने किए.

स्पेन की ओर से अल्वारो मोराटा और जर्मनी के लिए निकलास फुलक्रग ने गोल दागे. अब चार बार की चैम्पियन जर्मनी को अगले दौर में पहुंचने के लिए अपने अंतिम ग्रुप मैच में कोस्टा रिका को किसी हालत में हराना होगा. साथ ही ये उम्मीद करनी होगी कि स्पेन जापान को पराजित कर दे.

