ZIM vs NED T20 World Cup: पाकिस्तान को हराने वाली जिम्बाब्वे वर्ल्ड कप से बाहर, नीदरलैंड को नसीब हुई जीत

ZIM vs NED T20 World Cup 2022: ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान को हराने वाली जिम्बाब्वे टीम भी अब बाहर हो गई है. ग्रुप-2 में जिम्बाब्वे ने अपना चौथा मैच बुधवार (2 नवंबर) को नीदरलैंड के खिलाफ खेला, जिसमें 5 विकेट से हार झेलनी पड़ी है. इसी के साथ जिम्बाब्वे की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें भी खत्म हो गईं.

इस वर्ल्ड कप में नीदरलैंड का भी यह चौथा ही मैच था. साथ ही टीम ने इस सीजन में अपना पहला मैच जीता है. जिम्बाब्वे टीम के हार के बाद 4 मैच में सिर्फ 3 ही पॉइंट्स हैं और वह टेबल में अब चौथे नंबर पर ही काबिज है. जिम्बाब्वे ने इसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम को एक रन से हराया था.

रजा और विलियमस ने जिम्बाब्वे को संभाला

एडिलेड में खेले गए इस मैच में जिम्बाब्वे के कप्तान क्रैग इर्विन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था. इसके बाद टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और उसने 20 रन पर ही तीन विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद सिकंदर रजा ने 40 और सीन विलियमस ने 28 बनाकर पारी को संभाला. दोनों ने मिलकर टीम का स्कोर 100 के पार पहुंचाया, लेकिन पूरी टीम 117 रनों पर ही सिमट गई.

A good performance from Netherlands to seal a victory against Zimbabwe in Adelaide 👏#T20WorldCup | #ZIMvNED | 📝: https://t.co/wGbASDnUsj pic.twitter.com/PRq9lAxdDi