India vs West Indies Series: इस चैनल पर देख पाएंगे इंडिया vs वेस्टइंडीज लाइव मैच, जानिए कब और कहां होगी टक्कर

India vs West Indies Series: भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों वेस्टइंडीज दौरे पर है. यहां शिखर धवन की कप्तानी में तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी. इसके बाद रोहित शर्मा की कप्तानी में पांच टी20 मैचों की सीरीज भी होगी. दौरे का आगाज वनडे सीरीज से होगा.

इंग्लैंड को उसी के घर में वनडे-टी20 मैचों की सीरीज में हराकर आई टीम इंडिया को वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला वनडे मैच आज (22 जुलाई) ही खेलना है. दोनों टीमों के बीच यह टक्कर पोर्ट ऑफ स्पेन के स्टेडियम क्विंस पार्क ओवल में होगी. फैन्स को भी इस मैच और सीरीज का बेसब्री से इंतजार है. आइए जानते हैं इस मैच के बारे में सबकुछ...

