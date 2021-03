Ind vs Eng: शादी के बाद काम पर लौटीं संजना गणेशन, यूजर्स बोले- बुमराह अकेले क्या कर रहे

टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और टीवी एंकर संजना गणेशन हाल ही में शादी के बंधन में बंधे. संजना शादी के बाद काम पर लौट आईं हैं. उन्होंने बतौर टीवी प्रेजेंटर अपना काम शुरू कर दिया है. संजना के काम पर लौटने के साथ ही ट्विटर पर यूजर्स ने जसप्रीत बुमराह को लेकर सवाल किए. यूजर्स ने मजे लेते पूछा कि बुमराह अकेले क्या रहे हैं. वह क्यों नहीं मैदान पर लौटे.

बता दें कि बुमराह और संजना ने गोवा में बेहद निजी समारोह में शादी की. सेरेमनी में बुमराह और संजना के रिश्तेदार और करीबी दोस्तों ने शिरकत की थी. बुमराह ने शादी के लिए छुट्टी मांगी थी. वह इंग्लैंज के खिलाफ चौथे टेस्ट में टीम का हिस्सा नहीं थे. इसके बाद वह टी20 और वनडे सीरीज में भी नहीं खेले.

भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे वनडे के दौरान संजना जब स्टार स्पोर्ट्स पर एकरिंग करते देखी गईं, तो यूजर्स ने ट्विटर पर सवाल दागने शुरू कर दिए. बता दें कि संजना गणेशन स्पोर्ट्स एंकर हैं और वह स्टार स्पोर्ट्स के साथ जुड़ी हुईं हैं. इससे पहले वह आईपीएल और 2019 का वर्ल्ड कप भी होस्ट कर चुकीं हैं.

She is back at work 😲😲

Sanjana Ganesan



Want to see bumrah on filed 😑😑 pic.twitter.com/UadRLsaCAr — JASPRIT BUMRAH™ (@290_210_57_93) March 26, 2021

This Sanjana (Ganesan) is not a papa ki pari..



She's back to work not so long after marrying Jasprit Bumrah. #INDvENG — Mayank (@kmayank9) March 26, 2021

Why bumrah didn't come if sanjana is presenting today? 😭#INDvENG — Third man (@ekcinephileghar) March 26, 2021

संजना शुक्रवार को जब एंकरिंग करते देखी गईं, तो यूजर्स ने उनके कमिटमेंट की तारीफ की. संजना ने भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे वनडे से पहले क्रिकेट लाइव शो को होस्ट किया. इस बीच बुमराह पिछले महीने से क्रिकेट से दूर हैं. बुमराह अब सीधे आईपीएल में खेलते हुए दिखेंगे. 9 अप्रैल से शुरू होने वाले आईपीएल के 14वें सीजन में बुमराह एक बार फिर मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे.

15 मार्च को हुई शादी

जसप्रीत बुमराह और संजना गणेशन की शादी 15 मार्च को हुई. बुमराह ने ट्वीट कर शादी के बंधन में बंधने का ऐलान किया था. उन्होंने लिखा था कि प्यार, अगर आपको काबिल समझता है तो आपकी किस्मत बदल देता है. प्यार ने हमें चलाया, हम एक साथ अपने नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं. बुमराह ने लिखा कि आज हमारी जिंदगी के सबसे खुशहाल दिनों में से एक है और हम अपनी शादी और खुशी की खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं.