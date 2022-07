IND vs WI T20 Series: भारत से टी20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम का ऐलान, पहला मुकाबला आज

IND vs WI T20 Series: वेस्टइंडीज को अपने ही घर में भारतीय टीम के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलना है. इसका पहला मैच आज (29 जुलाई) को खेला जाएगा. इससे ठीक एक दिन पहले ही वेस्टइंडीज ने इस सीरीज के लिए अपनी 16 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है. यहीं टीम भारत के बाद न्यूजीलैंड से भी टी20 सीरीज सीरीज खेलेगी.

हाल ही में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को उसी के घर में तीन वनडे मैचों की सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया. इस हार के बावजूद निकोलस पूरन को ही टीम का कप्तान बरकरार रखा है. जबकि रोवमैन पॉवेल को उपकप्तान बनाया गया है.

सीरीज के आखिरी दो मुकाबले अमेरिका में होंगे

इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 29 जुलाई को त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला जाएगा. सीरीज के शुरुआती तीन मैच वेस्टइंडीज में ही होंगे. जबकि आखिरी दो मुकाबले अमेरिका के फ्लोरिडा में खेले जाएंगे. यह दोनों मुकाबले फ्लोरिडा में लॉडरहिल के सेंट्रल ब्रोवर्ड रीजनल पार्क स्टेडियम टर्फ़ ग्राउंड में खेले जाएंगे.

🚨 Breaking News🚨 Today CWI named 16 players for the upcoming Goldmedal T20I Cup, powered by Kent Water Purifiers against India.



Squad Details⬇️ https://t.co/MZiH0SakKE