नीतीश राणा ने तूफानी बैटिंग कर पलटा मैच... वेस्ट दिल्ली लायंस बनी DPL चैम्पियन

वेस्ट दिल्ली लायंस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) 2025 के लिए दूसरे सीजन का खिताब जीत लिया है. 31 अगस्त (रविवार) को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए खिताबी मुकाबले में उसने सेंट्रल दिल्ली किंग्स को 6 विकेट से हराया.

मुकाबले में वेस्ट दिल्ली लायंस को जीत के लिए 174 रनों का टारगेट मिला था, जिसे उसने दो ओवर बाकी रहते हासिल कर लिया. वेस्ट दिल्ली लायंस की जीत के हीरो कप्तान नीतीश राणा रहे. 'प्लेयर ऑफ द मैच' नीतीश ने सात छक्के और चार चौके की मदद से 49 गेदों पर नाबाद 79 रन बनाए. बता दें कि दिल्ली प्रीमियर लीग के पहले सीजन का खिताब ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज को हराकर जीता था.

टारगेट का पीछा करने उतरी वेस्ट दिल्ली लायंस की शुरुआत खराब रही और 5 ओवर के बाद उसका स्कोर तीन विकेट के नुकसान पर 48 रन था. यहां से कप्तान नीतीश राणा ने अपनी टीम को संभाला. पहले उन्होंने मयंक गुसाईं (11 गेंदों पर 15 रन) के साथ चौथे विकेट के लिए 42 रनों की साझेदारी की. इसके बाद नीतीश ने ऋतिक शौकीन के साथ पांचवें विकेट के लिए नाबाद 85 रनों की साझेदारी की. ऋतिक ने 27 गेंदों का सामना करते हुए 42 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और दो छक्के शामिल रहे.

युगल सैनी और प्रांशु विजयरन के अर्धशतक

इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने सात विकेट पर 173 रन बनाए. सेंट्रल दिल्ली किंग्स की शुरुआत बहुत खराब रही. एक समय उसका स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 78 रन था. लेकिन युगल सैनी और प्रांशु विजयरन के बीच सातवें विकेट के लिए हुई 78 रनों की साझेदारी ने सेंट्रल दिल्ली किंग्स को अच्छे स्कोर तक पहुंचाने में मदद की.

युगल सैनी ने 48 गेंदों का सामना करते हुए 65 रनों की पारी खेली, जिसमें चार चौके और तीन छक्के शामिल रहे. वहीं प्रांशु विजयरन 50 रन बनाकर नाबाद रहे. प्राशु ने 24 गेंदों की पारी में चार छक्के और तीन चौके लगाए. वेस्ट दिल्ली लायंस की ओर से मनन भारद्वाज और शिवांक वशिष्ठ ने दो-दो विकेट झटके. कप्तान नितीश राणा, शुभम दुबे और मयंक गुसाईं को एक-एक विकेट मिला.

