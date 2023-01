Vivrant Sharma Umran Malik Speed: 'बस मार ही देना है बल्लेबाज को, फिर भगवान ही बचा सकते हैं', उमरान मलिक को लेकर साथी खिलाड़ी का खुलासा

Vivrant Sharma Umran Malik Speed: भारतीय टीम के तेज गेंदबाज उमरान मलिक ने अपनी रफ्तार से दिग्गजों समेत फैन्स को भी कायल किया है. उनकी रफ्तार के आगे विपक्षी बल्लेबाज भी अब घबराने लगे हैं. उमरान ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 मैच में 155 की रफ्तार से गेंद डालकर श्रीलंकाई कप्तान दासुन सनाका को शिकार बनाया था.

अब 23 साल के उमरान की इसी रफ्तार को लेकर उनके साथी खिलाड़ी विवरांत शर्मा (Vivrant Sharma) ने खुलासा किया है. यह दोनों युवा प्लेयर जम्मू-कश्मीर से आते हैं और आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए क्रिकेट खेलते नजर आएंगे. विवरांत ने कहा कि उमरान नेट्स में भी 160 की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं. उनको लगता है कि बस बल्लेबाज को स्पीड से ही मार देना है.

विवरांत ने कहा कि उमरान को नेट्स में गेंदबाजी करते समय यदि कोई चीयर कर दे, तो वह पूरे जोश में आ जाते हैं. इसके बाद उमरान लगातार अपनी स्पीड बढ़ाने लगते हैं. उस स्थिति में बल्लेबाज को फिर भगवान ही बचा सकते हैं.

उमरान को खेलकर बाकी गेंदबाज हलवा लगते हैं

23 साल के विवरांत शर्मा ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, 'नेट्स में भी यदि कोई उमरान को चीयर करने लगे, तो वह जोश में आ जाते हैं और काफी तेज बॉल डालने लगते हैं. उसका है कि मार ही देना है बैट्समैन को और नेट्स पर तो नो-बॉल का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं. वो 22 यार्ड घटकर 18 यार्ड हो जाता है और अगर 4 लोगों ने वाह उमरान वाह कर दिया, फिर आपको भगवान ही बचा सकते हैं.'

